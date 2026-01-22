LNews-Video/Foto. IMPRESE, REGIONE IN CAMPO A SOSTEGNO DELLE PMI CON STRUMENTI DI CREDITO ALTERNATIVI

PRESENTATI I RISULTATI DI QUOTA LOMBARDIA E BASKET BOND LOMBARDIA

(LNews – Milano, 22 gen) Regione Lombardia sostiene la crescita, gli investimenti e la competitività delle piccole e medie imprese in Borsa e sui mercati attraverso strumenti concreti. L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha presentato a Palazzo Lombardia i risultati delle misure ‘Quota Lombardia’ e ‘Basket Bond Lombardia’, pilastri della strategia regionale a supporto delle imprese.

Nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Borsa Italiana, sono stati illustrati i dati aggiornati e le ricadute sul sistema produttivo regionale delle due iniziative. In particolare, ‘Quota Lombardia’ è rivolta a sostenere i percorsi di quotazione delle Pmi, mentre ‘Basket Bond Lombardia’ favorisce l’emissione di minibond come strumenti di finanza complementare al canale bancario, a supporto dei programmi di investimento delle aziende.

Oltre all’assessore Guidesi, all’incontro hanno partecipato anche Barbara Lunghi, head of primary markets di Borsa Italiana, rappresentanti di Finlombarda, la società finanziaria di Regione Lombardia, Cassa depositi e prestiti e dell’arranger Banca Finint. Protagoniste le imprese beneficiarie, che hanno portato le proprie testimonianze sui percorsi di crescita avviati grazie agli strumenti regionali.

“Abbiamo ideato e attivato ‘Quota Lombardia’ e ‘Basket Bond Lombardia’ alternative al credito tradizionale – ha evidenziato l’assessore Guidesi – per offrire alle imprese la possibilità di rafforzare la propria struttura finanziaria, aprirsi al mercato dei capitali e sostenere gli investimenti orientati all’innovazione. Come Regione, il nostro obiettivo è accompagnare le piccole e medie imprese in percorsi di crescita strutturata migliorandone la competitività, favorendo l’incontro tra sistema produttivo e credito, creando le condizioni per uno sviluppo duraturo dell’economia lombarda”.

QUOTA LOMBARDIA – ‘Quota Lombardia’ è la misura con cui Regione sostiene le Pmi che scelgono di rafforzare la propria struttura patrimoniale e accelerare i percorsi di crescita attraverso la quotazione in Borsa. Lo strumento, con una dotazione di 25 milioni di euro, prevede contributi a fondo perduto nel limite di 600.000 euro per coprire i costi legati all’ammissione, alla quotazione e alle fasi successive, accompagnando le imprese in un processo che consente di migliorare la solidità finanziaria, aumentare la visibilità sui mercati e attrarre nuovi investitori.

Nel 2025 ‘Quota Lombardia’ ha già consentito di sostenere sei Pmi lombarde con contributi a fondo perduto per oltre 2,8 milioni di euro, a fronte di spese previste per oltre 6,6 milioni. Uno strumento che ha ricevuto il riconoscimento ‘Special Mention Award’ nell’ambito dell’European Small and Mid-Cap Awards 2025, a conferma del ruolo guida di Regione Lombardia rispetto alle politiche di supporto alla crescita tramite il mercato dei capitali.

LE IMPRESE BENEFICIARIE DI QUOTA LOMBARDIA – Di seguito le sei Pmi che nel 2025 hanno intrapreso o concluso il percorso di quotazione sui mercati, operanti in settori strategici che spaziano dall’ingegneria all’energia, dall’intelligenza artificiale al turismo, fino ai servizi avanzati e alla finanza digitale.

TradeLab Spa – Società milanese specializzata negli analytics e nella consulenza strategica data-driven, ha avviato il percorso di quotazione per rafforzare il proprio modello di business basato su piattaforme digitali e intelligenza artificiale, consolidando il posizionamento nei servizi di analisi predittiva.

Ets Spa Engineering and Technical Services – Impresa di ingegneria con sede a Villa d’Almè (BG), opera in infrastrutture, edilizia e settori ad alta complessità tecnologica. La quotazione sostiene l’espansione in ambiti come data center, energia e idrogeno, oltre al rafforzamento organizzativo.

Braga Moro Sistemi di Energia Spa – Gruppo con sede operativa a San Donato Milanese (MI), specializzato in soluzioni elettroniche e sistemi di alimentazione per infrastrutture critiche. La quotazione supporta investimenti in ricerca, innovazione e crescita sui mercati internazionali.

Metriks AI Spa Società Benefit – Pmi innovativa con sede a Milano, attiva nelle soluzioni di intelligenza artificiale e analisi dei dati per le PMI. Il percorso verso la Borsa accompagna l’espansione tecnologica e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto.

Kaleon Spa – Società fondata dalla famiglia Borromeo nel 1983 operante nella gestione e valorizzazione di beni culturali e turistici. La quotazione coincide con la scelta di aprirsi alla valorizzazione dei patrimoni artistici, naturali e museali altrui dopo oltre quarant’anni di esperienza maturata tra le isole Bella e Madre, la rocca di Angera, il parco di Villa Pallavicino, i Castelli di Cannero e il Mottarone.

Gain360 Spa – Impresa tecnologica milanese che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per il settore finanziario e il wealth management. L’accesso al mercato dei capitali accompagna il rafforzamento dell’offerta Software as- a-Service (SaaS) e l’espansione nel campo dei servizi digitali avanzati.

“A un anno dal lancio – ha dichiarato Barbara Lunghi, responsabile mercati primari azionari di Borsa Italiana – ‘Quota Lombardia’ si conferma uno strumento efficace per favorire l’accesso delle Pmi al mercato dei capitali. La quotazione rappresenta un passaggio strategico di crescita e rafforzamento per le imprese e per il territorio. Le aziende che hanno colto questa iniziativa sono qui oggi a testimoniarlo e ci auspichiamo che molte altre aziende lombarde colgano questa opportunità sostenuta dalla Regione. Borsa Italiana è orgogliosa del riconoscimento europeo ottenuto da Quota Lombardia per il suo contributo alla competitività, all’innovazione e alla modernizzazione delle imprese”.

“Da oltre 80 anni – ha raccontato Andrea Passanisi ceo di Braga Moro Sistemi di Energia – operiamo nel settore dell’elettronica industriale con l’obiettivo di portare l’eccellenza del Made in Italy nei mercati di tutto il mondo. La quotazione avvenuta il 31 luglio 2025 rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento e lo sviluppo futuro dell’azienda, ponendola sul mercato in maniera sempre più competitiva. In questo percorso di crescita, il supporto di Regione Lombardia ha avuto un ruolo fondamentale”.

BASKET BOND LOMBARDIA – Parallelamente, ‘Basket Bond Lombardia’ si sta affermando come leva strategica per facilitare l’accesso delle Pmi al credito alternativo attraverso l’emissione di minibond garantiti dalla Regione. La misura, con una dotazione complessiva di 32 milioni di euro che attivano fino a 108 milioni di euro di minibond, consente alle imprese di reperire risorse sul mercato dei capitali senza ricorrere esclusivamente al credito bancario, grazie anche alla garanzia regionale che copre una quota significativa del rischio e a contributi a fondo perduto per i costi di strutturazione delle operazioni. Con il coinvolgimento di investitori istituzionali quali Finlombarda e Cassa depositi e prestiti, e grazie al servizio di arranging svolto da Banca Finint, lo strumento ha già portato al primo slot di emissioni per un valore complessivo di 12 milioni di euro sui 108 milioni attivabili.

LE IMPRESE BENEFICIARIE DI BASKET BOND LOMBARDIA – Il primo portafoglio di ‘Basket Bond Lombardia’ ha coinvolto imprese attive in settori strategici per la transizione energetica, la logistica sostenibile, la manifattura circolare e la trasformazione digitale, sostenendo investimenti con ricadute positive sulle filiere produttive e sull’innovazione.

Eco Fotovoltaico Srl – Azienda con sede a Cremona specializzata in impianti per le energie rinnovabili, utilizza le risorse del minibond per sviluppare un progetto di agrivoltaico che integra produzione agricola ed energia pulita, con particolare attenzione al comparto ortofrutticolo.

CAA – Cooperativa autotrasporti alimentari Scarl – Impresa di Opera (MI) attiva nella logistica a temperatura controllata, destina il finanziamento all’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei trasporti alimentari.

Cloudia Research Spa – Società milanese operante nella trasformazione digitale e nelle soluzioni Erp, quotata su Euronext Growth Milan, investe nello sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale generativa con ricadute su inclusione, turismo e semplificazione dei processi.

Poliplast Srl – Azienda di Albiate (MB) specializzata in componentistica per veicoli industriali, utilizza il minibond per un progetto di manifattura circolare basato sul recupero di plastiche post-consumo e sulla produzione di nuovi stampi tramite tecnologie di reverse engineering.

“Abbiamo scelto di aderire a ‘Basket Bond Lombardia’ – ha detto il ceo di Ecofotovoltaico, Valerio Natalizia – non solo per intraprendere un percorso di natura finanziaria, ma per coerenza con i valori che ci rappresentano. Operiamo nel settore della transizione energetica, un ambito capace di generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale. Attraverso ‘Basket Bond Lombardia’ finanziamo un progetto agrivoltaico innovativo che integra produzione di energia e attività agricola, creando un modello virtuoso di sostenibilità. L’impianto, che sorgerà in provincia di Bergamo, consentirà la coltivazione di prodotti di alta qualità e a basso impatto ambientale, in particolare kiwi rossi e gialli, generando benefici concreti per il territorio”.

“Partecipando come investitore al programma di ‘Basket bond’ regionale, Finlombarda – ha commentato il presidente di Finlombarda, Andrea Mascetti – conferma il proprio impegno nel sostenere progetti con impatti positivi sul sistema economico regionale e, dunque, a vantaggio dell’attrattività dell’intero territorio lombardo”.

“Con il ‘Basket Bond Lombardia’ – ha aggiunto Vincenzo Paolo Carbonara, responsabile Finanza per la Crescita di Cassa Depositi e Prestiti – vogliamo creare un ecosistema che favorisca investimenti strategici in digitalizzazione e transizione sostenibile, offrendo alle Pmi lombarde nuove opportunità per crescere e competere in Italia e all’estero”.

“Banca Finint – ha concluso Andrea Crespan, head of Structured Finance Basket Bond di Banca Finint – allarga il novero dei basket bond regionali in cui agisce come arranger al fianco delle imprese del territorio nella raccolta finanziaria per la realizzazione di progetti di investimento”.

