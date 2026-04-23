Un percorso in sei tappe, in sei località del Lodigiano e in sei momenti diversi tra maggio e ottobre, accomunati dalla volontà di promuovere un itinerario enogastronomico tra le province di Milano, Lodi e Pavia alla scoperta dei tesori agroalimentari, artigianali e culturali. Capofila il comune di Borghetto Lodigiano, fanno parte di questa rete virtuosa di valorizzazione dei territori Sant’Angelo, Miradolo Terme, San Colombano, Massalengo e Graffignana. Il coordinamento è invece affidato al Distretto Agroalimentare della Collina di San Colombano. l’iniziativa ha il supporto di Regione Lombardia attraverso il progetto Lombardia Style. Alla presentazione del progetto, a Palazzo Pirelli, è intervenuta l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Debora Massari.

Massari: fare rete è per promuovere turismo enogastronomico nel Basso Lodigiano

“Questo progetto – ha commentato – dimostra quanto sia strategico fare rete tra territori: sei borghi che uniscono identità, tradizioni e capacità organizzativa per offrire un racconto coerente e attrattivo. È proprio attraverso iniziative come questa che la Lombardia rafforza il proprio posizionamento come destinazione di qualità, capace di coniugare turismo, cultura e valorizzazione delle eccellenze locali”.

Un modello virtuoso di marketing territoriale

“Sono convinta che ‘6 Borghi, 6 sapori, un viaggio’ – ha proseguito – rappresenti un modello virtuoso di marketing territoriale. Questo è legato al fatto che prevede un calendario condiviso, una comunicazione integrata e un’offerta diffusa che attraversa tre province, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi e alla promozione del turismo di prossimità. Il coinvolgimento attivo del Distretto Agroalimentare e delle amministrazioni locali testimonia una visione comune e concreta, in cui istituzioni e operatori collaborano per generare valore. Regione Lombardia – ha concluso – guarda con grande attenzione a progettualità come questa. Sono iniziative che sanno trasformare le peculiarità dei territori in opportunità di sviluppo e crescita per le comunità”.

Il calendario degli eventi per valorizzare turismo enogastronomico nel Basso Lodigiano

In particolare, il calendario degli eventi nel mese di maggio coinvolge Borghetto Lodigiano con la sua Fiera Regionale Plurisettoriale (1-2-3); Sant’Angelo Lodigiano e la sua Fiera di Maggio (il 10); Miradolo Terme con la Festa dei Piselli e del Vino Nuovo a (23-24). Dopo la pausa estiva si riprende con la Festa dell’Uva a San Colombano al Lambro (27 settembre) in cui la DOC del milanese celebra il suo prodotto più prezioso, il vino, con carri allegorici, mercati, degustazioni e visite al castello. Seguono la Sagra della Vittoria a Massalengo (4 ottobre) e quella della Vittorina a Graffignana (11 ottobre).

Il Distretto Agroalimentare della Collina di San Colombano

A garantire la coerenza identitaria, la qualità e la continuità del palinsesto è il Distretto Agroalimentare della Collina di San Colombano. Nello specifico, si tratta di un soggetto che aggrega oltre 30 imprese agricole, vitivinicole, della ristorazione, del turismo e della trasformazione agroalimentare di questi territori. Istituito da Regione Lombardia, è impegnato negli ultimi anni in progettualità di valorizzazione territoriale, sostenibilità produttiva e promozione dei prodotti tipici. La sua funzione è agire come aggregatore e facilitatore delle realtà economiche e produttive locali, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato e la costruzione di un’offerta territoriale integrata.