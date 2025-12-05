LNews-Foto. LODI, REGIONE PREMIA 25 ‘NUOVE’ ATTIVITÀ STORICHE DELLA PROVINCIA. ASSESSORE GUIDESI: PRESIDIO SOCIALE ED ECONOMICO INDISPENSABILE

MARCHIO IDENTIFICATIVO ALLE IMPRESE ATTIVE DA ALMENO 40 ANNI

(LNews – Lodi, 05 dic) Tappa a Lodi per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2025. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 25 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Lodi che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia organizzata nell’Ufficio Territoriale Regionale. A consegnare il riconoscimento era presente anche il presidente della Consulta del Lodigiano alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, Vittorio Boselli. Per il quarto anno consecutivo, su volontà dell’assessore Guidesi, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde, in collaborazione con le Camere di Commercio.

ASSESSORE GUIDESI: PATRIMONIO PREZIOSO PER I NOSTRI TERRITORI – “Le Attività storiche – ha evidenziato l’assessore Guidesi – rappresentano un patrimonio prezioso per i nostri territori: sono il frutto di decenni di lavoro e capacità di adattarsi ai cambiamenti senza perdere il legame con la comunità. Ogni riconoscimento consegnato è un gesto di gratitudine verso chi ha saputo innovare nella tradizione, superare momenti difficili e garantire servizi di qualità. Negozi, botteghe e locali costituiscono un presidio sociale ed economico indispensabile, un punto di riferimento quotidiano. Regione Lombardia è al loro fianco, non solo celebrandone la storia ma sostenendo concretamente il loro futuro attraverso misure dedicate e interventi mirati alla crescita e al ricambio generazionale”.

Sono complessivamente 4.477 le Attività storiche lombarde riconosciute da Regione, di cui 136 nella provincia di Lodi. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

L’ELENCO DELLE ‘NUOVE’ ATTIVITÀ STORICHE – Queste le 25 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Lodi (6 botteghe artigiane storiche, 7 locali storici, 12 negozi storici) che hanno ottenuto il marchio identificativo nel corso della cerimonia all’Ufficio Territoriale Regionale.

Borghetto Lodigiano

Foto Ottica Sari, Bottega Artigiana Storica, 1920, Ottica e fotografia.

Casaletto Lodigiano

Trattoria La Stasiuneta, Locale Storico, 1972, Ristorazione.

Casalmaiocco

F.lli Zacchetti, Bottega Artigiana Storica, 1965, Auto e moto.

Casalpusterlengo

I Galimberti Fornai Pasticceri, Bottega Artigiana Storica, 1981, Alimentari e specialità alimentari.

Caselle Lurani

Bar Trattoria Corona, Locale storico, 1960, Ristorazione.

Codogno

Bar Centrale, Locale storico, 1962, Bar e tabaccheria.

Cicli Effe Bi, Bottega artigiana storica, 1984, Sport e tempo libero.

Marco Polo, Negozio storico, 1983, Abbigliamento e accessori.

Graffignana

Ristorante Sayonara, Locale storico, 1978, Ristorazione.

Guardamiglio

Tuttocarni Da Gaetano, Negozio storico, 1984, Alimentari e specialità alimentari.

Lodi

Attimo, Negozio storico, 1985, Abbigliamento e accessori.

Bar Motta, Locale storico, 1985, Bar e tabaccheria.

F.lli Cazzamali, Bottega artigiana storica, 1968, Auto e moto.

Farmacia Barbieri, Negozio storico, 1965, Salute e benessere.

Farmacia Dott.Corbellini, Negozio storico, 1979, Salute e benessere.

Locatelli A. e C., Negozio storico, 1956, Abbigliamento e accessori.

Macelleria Bonomi, Negozio storico, 1985, Alimentari e specialità alimentari.

Tavazzi, Negozio storico, 1965, Abbigliamento e accessori.

Victory Bar, Locale storico, 1984, Bar e tabaccheria.

San Rocco al Porto

Santi, Negozio storico, 1970, Abbigliamento e accessori.

Sant’Angelo Lodigiano

Alta Moda, Negozio storico, 1975, Abbigliamento e accessori.

Bar del Ponte, Locale storico, 1980, Bar e tabaccheria.

Battaglia Gomme, Bottega artigiana storica 1971, Auto e moto.

Eurotenda di Cavallini, Negozio storico, 1972, Casa e arredamento.

Fratti, Negozio storico, 1946, Abbigliamento e accessori.

BANDO ‘IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO’ – Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale: per il 2025 la dotazione finanziaria è di 10,8 milioni di euro. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

A questo link le slide relative alla presentazione di Lodi. (LNews)

