Al via la missione istituzionale a New York dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, e del sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo. Obiettivo del viaggio è promuovere l’eccellenza del modello sanitario lombardo, rafforzare le collaborazioni in comparti strategici come aerospazio e agritech e attrarre investimenti. Tra i protagonisti dei diversi appuntamenti in programma, che rappresenteranno un’importante vetrina per il sistema lombardo, diversi rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale, tra cui il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, il direttore Public Affairs & International Relations del gruppo Bracco Fabrizio Grillo, il vicepresidente e responsabile risorse umane di Pirelli per il Nord America Paolo De Lazzari e il direttore generale di Promos Italia Giovanni Rossi.

Missione Lombardia a New York: obiettivo promuovere modello lombardo

Ricca l’agenda degli appuntamenti in programma. Tra quelli di maggior rilievo la partecipazione al Business Round Table della NIAF (National Italian American Foundation), durante il quale l’assessore Bertolaso illustrerà i punti di forza della visione di Regione Lombardia in ambito sanità e ricerca. L’evento rappresenterà un’importante occasione di confronto per gli stakeholder lombardi e americani di origine italiana (tra cui Fondazione Fiera Milano, Pirelli Tires North America, Bracco e Apollo Global Management) per rafforzare percorsi di sviluppo condiviso e illustrare le opportunità di investimento offerte dal territorio lombardo.

Incontri con istituzioni, imprese e startup

Nell’ambito del convegno l’assessore Bertolaso parteciperà a incontri bilaterali con Karen Persichilli Keogh, capo di gabinetto del Governatore dello Stato di New York e James V. McDonald, commissario alla sanità dello Stato di New York. La missione prevede inoltre la visita istituzionale del sottosegretario Cattaneo e di una delegazione dell’American Chamber of Commerce al Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite a New York, l’ambasciatore Giorgio Marrapodi; un convegno organizzato da Regione Lombardia insieme al consolato generale d’Italia a New York e alla Transatlantic Harmonic Foundation che coinvolgerà agenzie di sviluppo statunitensi, rappresentanti degli Stati di New York, New Jersey, North Carolina e Pennsylvania, Virginia e Vermont, oltre a imprese italiane presenti sul territorio (tra cui il Gruppo Bracco e Pirelli Tires); e un momento di confronto con la comunità degli innovatori italiani presenti a New York organizzato dall’Italian Innovation Initiative e dal Transatlantic Innovation Hub.

Bertolaso: consolidiamo rapporti di collaborazione e condividiamo competenze

“L’obiettivo di questo viaggio istituzionale – sottolinea l’assessore Bertolaso – è raccontare e promuovere l’eccellenza del modello lombardo in America in ambito socio-sanitario, evidenziando come la Lombardia sia il principale motore economico italiano e il territorio più attrattivo del Paese per investimenti e opportunità di business. Incontrerò il mio omologo dello Stato di News York, James V. McDonald, commissario alla sanità, e avrò l’opportunità di illustrare i punti di forza della visione di Regione Lombardia sia in termini di sostegno alla ricerca scientifica sia in termini di organizzazione del sistema sanitario, rafforzando rapporti già avviati da tempo e ponendo le basi per la firma di ulteriori accordi di collaborazione. L’obiettivo è condividere buone pratiche e alzare ulteriormente l’asticella per offrire ai cittadini lombardi servizi sempre più all’avanguardia”.

SOTTOSEGRETARIO CATTANEO: CON GLI USA SOLIDI RAPPORTI ECONOMICI – “Con l’avvio di questa missione istituzionale – spiega il sottosegretario Cattaneo – intendiamo ribadire con fermezza che, nonostante le recenti tensioni geopolitiche, gli Stati Uniti restano un partner strategico imprescindibile per la Lombardia, anche alla luce dei solidi rapporti economici: nel 2025 la Regione ha esportato verso il Paese beni per 14,5 miliardi di euro, pari all’8,7% dell’export complessivo regionale”.

“La missione – aggiunge Cattaneo – sarà dedicata a sviluppare la collaborazione con la National Italian American Foundation (NIAF) a New York, che per l’occasione ha organizzato un business forum con alcune tra le principali personalità economiche newyorkesi legate alla comunità italo-americana, a conferma del ruolo fondamentale delle nostre comunità all’estero”. (LNews)

mog