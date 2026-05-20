Tappa in provincia di Bergamo per l’iniziativa istituzionale dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, nelle realtà produttive beneficiarie delle misure regionali, con un obiettivo duplice: da un lato verificare sul territorio l’efficacia degli strumenti di sostegno alle imprese, dall’altro rafforzare il dialogo diretto con il sistema economico-produttivo.

La visita di Regione Lombardia alle imprese in provincia di Bergamo

Nello specifico, la giornata bergamasca si è aperta con la visita al Laboratorio Rota Stefano Dental Team srl di Alzano Lombardo che ha beneficiato del bando ‘Misura investimenti – Linea attrazione investimenti 2023’, per poi proseguire a Ravasio Caffè di Brusaporto, beneficiaria del bando ‘Musei d’impresa 2025’ e del bando ‘Transizione digitale delle imprese lombarde’. La visita è proseguita a Chiuduno per la visita alla Corsinplast Srl che ha partecipato al bando ‘Investimenti – Linea microimprese 2025’.

La voce delle imprese: Laboratorio Rota Stefano Dental Team srl

Laboratorio Rota Stefano Dental Team Srl, attraverso il supporto regionale, ha aperto una nuova sede operativa ad Alzano Lombardo ristrutturando un immobile dismesso, così da ottenere un incremento della capacità produttiva e una riduzione dei consumi energetici.

“L’aiuto di Regione – ha detto Stefano Rota, Ceo di Laboratorio Rota Stefano Dental Team Srl – è stato molto importante perché è arrivato al momento giusto rispetto alla necessità di acquisire e ristrutturare l’immobile. Negli anni abbiamo usufruito di diversi contributi, l’ultimo per esempio riguarda la digitalizzazione. In generale i bandi regionali ci consentono di avere una tranquillità economica maggiore e di fare investimenti con più serenità. Sentiamo concretamente vicina questa istituzione”.

La voce delle imprese: Ravasio Caffè

Ravasio Caffè, grazie alla misura regionale sui Musei d’impresa, ha realizzato un’esposizione che ripercorre le vicende storiche dell’azienda mostrando l’evoluzione dei macchinari di produzione del caffè, una collezione di macchine da caffè, i processi di confezionamento e l’attuale varietà dei prodotti.

Inoltre, attraverso la misura regionale sulla transizione digitale, Ravasio Caffè ha implementato software e innovazioni tecnologiche che migliorano la digitalizzazione dell’azienda, con riflessi sulla gestione della torrefazione, delle vendite, del marketing e in generale dei processi di gestione aziendale.

“Il supporto dei bandi regionali è stato molto importante per la nostra attività – ha detto Sergio Pietro Ravasio, amministratore unico di Ravasio Caffè – perché ci ha consentito di raggiungere obiettivi di miglioramento dell’azienda. Abbiamo realizzato un museo di impresa che ci ha permesso di mostrare tutta la nostra storia iniziata nel 1926 e giunta alla terza generazione. Abbiamo partecipato inoltre anche al bando Transizione digitale che ci ha consentito di ottimizzare diversi processi aziendali e attivare dei software dedicati a gestire la produzione. Consiglio a tutti gli imprenditori di guardare le opportunità che Regione mette a disposizione, avere la vicinanza di una istituzione come questa è davvero rilevante”.

La voce delle imprese: Corsinplast Srl

Corsinplast Srl, grazie al sostegno regionale, ha realizzato un intervento finalizzato all’efficientamento energetico dei processi produttivi attraverso l’introduzione di una nuova pressa a iniezione ad alta efficienza energetica.

“Il sostegno di Regione – ha detto Massimo Suardi, amministratore Corsinplast – ci consente di ottenere liquidità per investire e continuare sulla strada dell’efficientamento energetico. Per noi è importante avere accanto un’istituzione come Regione perché aiuti come questo sono fondamentali e tutt’altro che scontati. Cogliere le opportunità messe in campo da Regione è molto utile, ancora di più nei momenti complicati dovuti anche al difficile contesto internazionale”.

Bando ‘Misura Investimenti – Linea attrazione Investimenti’

La linea attrazione investimenti, destinata alle Pmi (piccole medie imprese) e alle mid-cap (imprese di media capitalizzazione), è correlata all’avvio di una sede produttiva o all’ampliamento di una sede già operativa. La dotazione finanziaria supera i 20,3 milioni. L’agevolazione è composta da una garanzia regionale su un finanziamento a medio-lungo termine, un contributo a fondo perduto e un contributo in conto capitale. L’importo minimo dell’investimento è di 200.000 euro, mentre l’importo massimo agevolabile è pari a euro 10 milioni. I beneficiari della misura sono stati 47.

Bando ‘Musei d’Impresa 2025’

La misura è finalizzata a sostenere la creazione e la valorizzazione dei musei d’impresa lombardi, con l’obiettivo di preservare e promuovere il patrimonio tecnico-industriale regionale e diffondere la cultura del lavoro e dell’impresa. Il contributo supporta interventi di realizzazione o riqualificazione di spazi espositivi, restauro delle collezioni e sviluppo di strumenti digitali (come siti web e portali dedicati). Particolare rilievo è dato anche alla promozione dei musei d’impresa, in Italia e all’estero, e alla creazione di collaborazioni con scuole, università, centri di ricerca e attori del territorio. Grazie a un rifinanziamento, il bando ha avuto una dotazione finanziaria complessiva di 1,5 milioni di euro e ha già sostenuto numerosi progetti presentati da 33 beneficiari. La misura è stata confermata per il 2026.

Bando ‘Transizione Digitale delle Imprese’

La misura sostiene l’accelerazione del processo di trasformazione digitale delle imprese lombarde, incluse le realtà del terzo settore, investendo sulle nuove tecnologie come fattore di produttività e, quindi, di sviluppo e rilancio della competitività internazionale del sistema economico in tutti i settori. L’iniziativa supporta i Piani strategici di digitalizzazione delle aziende, necessari per raggiungere un’adeguata ‘maturità digitale’ e dunque rimanere competitivi anche all’estero. Il bando, attraverso una dotazione finanziaria di 34,4 milioni di euro, ha generato investimenti privati pari a 72,4 milioni di euro.

Bando ‘Misura Investimenti – Linea Microimprese 2025’

La misura è finalizzata a sostenere le microimprese lombarde che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, attraverso investimenti per interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, anche nell’ottica di favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi di produzione e la riduzione dei consumi energetici. La dotazione finanziaria è di 20 milioni di euro. La sovvenzione è a fondo perduto, con un contributo pari al 50% delle spese complessive, concedendo un limite massimo di euro 50.000 euro per soggetto beneficiario. L’investimento minimo ammissibile è pari a euro 10.000. I beneficiari della misura sono stati 240.

Guidesi: consolidare collaborazione tra sistema produttivo e Regione Lombardia

“Questi momenti di confronto diretto con le imprese – ha evidenziato l’assessore Guidesi – rappresentano un’occasione per consolidare la collaborazione tra il sistema produttivo e Regione Lombardia. Le aziende del territorio dimostrano ogni giorno capacità di innovare, investire e competere sui mercati, valorizzando al meglio gli strumenti che Regione mette a disposizione”.

“Visitare realtà come queste – ha concluso Guidesi – significa ascoltare esigenze, comprendere sfide e costruire insieme percorsi di crescita e sviluppo. È fondamentale continuare a sostenere chi crea lavoro, occupazione e valore, affinché la Lombardia continui ad essere un punto di riferimento e traino per l’economia nazionale ed europea”.