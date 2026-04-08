Dalle startup della provincia di Milano alle attività commerciali e storiche del Varesotto. Prosegue l’iniziativa istituzionale dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, nelle realtà supportate da Regione Lombardia. L’obiettivo è verificare sul territorio l’efficacia degli strumenti di sostegno alle imprese e rafforzare il dialogo diretto con il tessuto produttivo locale.

Nel dettaglio, la giornata si è aperta con la visita alla Phononic Vibes di Vigano (MI), realtà specializzata nei metamateriali acustici per il controllo del rumore e beneficiaria della misura ‘Lombardia Venture’. Successivamente, l’assessore ha fatto visita all’azienda agroalimentare LEGÙ di Albizzate (VA), sostenuta dal bando ‘Qualità Artigiana’ e impegnata a valorizzare i legumi nella dieta quotidiana. Nel pomeriggio il tour ha fatto tappa alla Farmacia Giardini di Sesto Calende (VA), beneficiaria del bando ‘Imprese Storiche verso il Futuro‘. La giornata si è conclusa con la visita istituzionale al Joint Research Centre di Ispra (VA), uno dei principali campus di ricerca in Europa.

Phononic Vibes: supporto di Regione determinante per il nostro sviluppo

Phononic Vibes, grazie al supporto regionale, ha potuto accedere a capitali fondamentali per accelerare lo sviluppo delle proprie tecnologie innovative e consolidare il percorso di crescita, rafforzando il posizionamento dell’azienda nel settore deep tech. “Crescere all’interno di un ecosistema come quello lombardo – ha dichiarato Luca D’Alessandro, amministratore delegato di Phononic Vibes – rappresenta per noi un fattore determinante. Il supporto di Regione Lombardia è stato fondamentale per lo sviluppo di una realtà tecnologica come la nostra, che punta ad affermarsi a livello internazionale come eccellenza sia sul piano produttivo sia su quello dell’innovazione. Nel nostro caso, questo si è tradotto in investimenti concreti attraverso fondi di Venture Capital, oltre a strumenti di finanziamento agevolato e a importanti opportunità di confronto e collaborazione con il sistema industriale, come i tavoli di lavoro con Confindustria”.

LEGÙ: la collaborazione tra regione e imprese valorizza ciò che sappiamo fare

LEGÙ, mediante lo strumento regionale, ha potuto rafforzare il proprio percorso di innovazione, investendo in nuovi macchinari per il confezionamento, essiccatoi, bilance e soluzioni digitali per migliorare l’efficienza produttiva. “La Lombardia – sottolinea Monica Neri, amministratore delegato di LEGÙ – vanta una forte tradizione artigianale e la collaborazione tra Regione e imprese può valorizzare ancora di più ciò che sappiamo fare. Nel nostro caso, lavoriamo per riportare al centro i legumi italiani, trasformandoli ed essiccandoli a basse temperature per dare loro una nuova vita e renderli più accessibili e presenti sulle tavole di tutti”.

Farmacia Giardini: sostegno concreto per metterci in gioco

Farmacia Gardini, attraverso il bando regionale, ha dato vita a un nuovo laboratorio galenico dotato di tecnologie avanzate e impianti specializzati per la creazione di farmaci che le ha permesso di ampliare la gamma dei prodotti e servizi. “Dal 1815 a oggi – ha raccontato Giangiacomo Ceffa, titolare della Farmacia Giardini – essere riconosciuti come impresa storica significa rendere omaggio a tutte le persone che hanno contribuito a costruire questa realtà. Quando abbiamo visto il bando abbiamo capito subito che era un’opportunità per noi: è stata la spinta giusta per metterci in gioco e intraprendere questo percorso. Un sostegno concreto che ci ha dato un grande aiuto”.

La misura ‘Lombardia Venture’

La misura sostiene la crescita di startup e scale-up innovative in Lombardia attraverso investimenti indiretti in fondi di Venture Capital. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico e con forte potenziale di crescita. Regione Lombardia investe in fondi specializzati (tra cui 360 Capital Partners, United Ventures SGR e Indaco SGR), che a loro volta finanziano startup nei settori chiave come intelligenza artificiale, energia, biotech e robotica. Le agevolazioni finanziarie concesse, pari a 19 milioni di euro, hanno già consentito di sostenere 14 imprese, generando investimenti per oltre 87 milioni di euro.

La misura ‘Qualità Artigiana’

Obiettivo della misura è promuovere e valorizzare l’artigianato lombardo attraverso investimenti finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, al consolidamento della competitività e del posizionamento sul mercato, nonché all’inserimento lavorativo dei giovani, favorendo il ricambio generazionale. A fronte di una dotazione complessiva di circa 3,9 milioni di euro nelle edizioni 2022 e 2023, il provvedimento ha attivato investimenti per oltre 5,3 milioni di euro. Nel 2024, l’iniziativa si è ulteriormente evoluta prevedendo azioni di promozione delle imprese già riconosciute, in particolare attraverso la partecipazione alla manifestazione fieristica ‘Artigianato in Fiera’. La misura prevede inoltre il conferimento del riconoscimento regionale ‘Qualità Artigiana’, assegnato a 556 imprese che si sono distinte per tradizione, capacità innovativa e radicamento sul territorio, nonché la realizzazione del ‘Festival del Made in Lombardia’, giunto alla seconda edizione.

La misura ‘Imprese Storiche verso il Futuro’

La misura è finalizzata a sostenere le imprese lombarde riconosciute come attività storiche e di tradizione, promuovendo interventi di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio commerciale e produttivo. Nel complesso delle edizioni attuate, l’iniziativa ha messo a disposizione risorse per circa 24,9 milioni di euro, attivando investimenti per oltre 55,4 milioni di euro e sostenendo più di 1.400 imprese. Il provvedimento accompagna i beneficiari in percorsi di innovazione, miglioramento della qualità dei servizi e rafforzamento dell’attrattività dei centri urbani, favorendo al contempo il passaggio generazionale e confermandosi come uno strumento rilevante per la tutela e la valorizzazione del commercio storico lombardo.

Assessore Guidesi: Regione Lombardia a fianco delle imprese del territorio

“Continua il supporto alle imprese da parte della Regione – evidenzia l’assessore Guidesi – un sostegno in tutto il loro percorso finalizzato ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi che le stesse aziende si sono prefissate. Un connubio tra tradizioni e innovazione legato al territorio. Soprattutto, in un contesto molto complicato, riteniamo fondamentale ancora di più vicino alle nostre imprese e non farle mai sentire sole”.