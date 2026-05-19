Alle imprese lombarde oltre 4,6 milioni per l’internazionalizzazione

In uno scenario internazionale che rischia di portare alla contrazione dei profitti per le imprese, prosegue l’azione di Regione Lombardia a sostegno del sistema produttivo: su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, prende il via una nuova misura da oltre 4,6 milioni di euro dedicata alle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) che scelgono la strada della collaborazione per competere sui mercati globali. Il bando, denominato ‘Contributi per la partecipazione delle Mpmi a fiere internazionali in forma aggregata – edizione 2026-2028‘, punta a favorire l’incontro tra imprenditori italiani ed esteri, agevolando lo sviluppo di accordi commerciali strategici attraverso la presenza comune nelle più importanti vetrine internazionali.

Un forte sostegno a chi punta su internazionalizzazione e promozione

“Accompagnare le imprese lombarde sui mercati internazionali – dichiara l’assessore – significa rafforzarne la competitività e creare nuove opportunità di business. Con questa misura mettiamo a disposizione risorse concrete e soprattutto un sostegno molto forte a fondo perduto, per aiutare le micro, piccole e medie imprese a puntare sull’internazionalizzazione e sulla promozione”. Si tratta di un intervento che premia la forma aggregata: i contributi sono infatti riservati a partenariati composti da almeno 5 Mpmi (o associazioni inquadrate come tali), legati da un accordo di collaborazione e rappresentati da un’impresa capofila.

Le spese ammissibili delle imprese finanziate a fondo perduto fino al 90%

La dotazione finanziaria complessiva è di 4.646.882,96 euro. La misura si caratterizza per un sostegno economico particolarmente vantaggioso: un contributo a fondo perduto del 90% delle spese ammissibili, percentuale che consente alle imprese di ridurre in modo significativo i costi per la partecipazione alle manifestazioni internazionali. L’agevolazione può arrivare fino a 200.000 euro per ciascun partenariato e per ogni singola manifestazione fieristica.

Costi coperti e partecipazione delle imprese al bando

Tra i costi coperti rientrano l’affitto e l’allestimento dello spazio espositivo, i servizi accessori come interpretariato e hostess e le spese di trasporto dei campionari. I progetti devono riguardare manifestazioni fieristiche internazionali in alcuni dei settori più strategici dell’economia lombarda, tra cui aerospazio, chimica verde, mobilità, energia, smart factory, scienze della vita e sistema cosmetico. Sono ammissibili le domande relative a fiere che si svolgeranno a partire da sei mesi dopo la presentazione della domanda ed entro marzo 2028.