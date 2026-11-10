Sono il Centro Cardiologico Monzino Irccs e Human Technopole le due strutture con cui collaborerà il vincitore del Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca‘ di Regione Lombardia, il bioinformatico inglese Ewan Birney, direttore dell’European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL). Il progetto unirà il framework di intelligenza artificiale sviluppato dal professor Birney alle competenze dei due istituti lombardi per esplorare le potenzialità dell’IA nell’identificazione precoce delle persone a rischio di aterosclerosi coronarica e, quindi, nella prevenzione delle patologie cardiovascolari, tra le più diffuse e temibili. Il progetto punta quindi a ottimizzare i modelli messi a punto dal professor Birney per valutarne l’applicabilità anche in Lombardia.

L’annuncio alla giornata della ricerca al Teatro alla Scala

L’annuncio è arrivato durante la Giornata della Ricerca in memoria di Umberto Veronesi di cui oggi ricorre il dedico anniversario della scomparsa. Il vincitore ha ricevuto l’assegno da 1 milione di euro e una scultura dell’artista Piero Gemelli, donata da Fondazione Umberto Veronesi.

Il Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ 2026, dedicato quest’anno alla ‘Medicina predittiva basata su intelligenza artificiale e big data‘, è stato assegnato a Ewan Birney da una giuria internazionale composta da 17 scienziati di primo piano per aver trasformato grandi flussi di dati biologici e clinici in modelli predittivi delle patologie umane, grazie ad algoritmi di IA e infrastrutture innovative. In particolare, attraverso DELPHI, modello di intelligenza artificiale di cui Birney è uno degli autori senior.

Il Premio sostiene ricerche ad alto tasso di innovazione e con potenziali ricadute di ampio impatto sulla salute dei cittadini. Con l’annuncio dei centri coinvolti si concretizza uno degli obiettivi principali del Premio: portare in Lombardia le competenze dei migliori ricercatori internazionali e metterle in rete con le eccellenze scientifiche del territorio.

Il Regolamento prevede infatti che il 70% del milione di euro del Premio sia destinato a sostenere il progetto di ricerca traslazionale presentato dal vincitore al momento della candidatura e da avviare con enti di ricerca della Lombardia.

Fontana: Lombardia capitale europea delle scienze della vita

“Questa giornata – ha esordito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – è dedicata a ricordare una grande persona: Umberto Veronesi, a dieci anni dalla sua scomparsa. È stato un grande scienziato, un grande medico e una figura straordinaria che ha fatto della ricerca scientifica una delle ragioni primarie della propria vita. Celebrare oggi il suo insegnamento significa continuare a credere con determinazione nel progresso della medicina e nella centralità della persona. Con questa iniziativa – ha aggiunto Fontana – vogliamo contribuire a spostare sempre più avanti il confine della conoscenza. Il tema scelto quest’anno intercetta una delle trasformazioni più importanti del nostro tempo: l’intelligenza artificiale sta ridefinendo ogni ambito, ma è nella medicina che possiamo coglierne con maggiore immediatezza il potenziale, nella capacità di anticipare i rischi, individuare precocemente le patologie e sviluppare modelli sempre più efficaci e personalizzati di prevenzione e cura”.

“La Lombardia è una capitale europea delle Scienze della Vita – ha proseguito – con un patrimonio di competenze, centri di ricerca, università, imprese e strutture sanitarie in grado di fare sistema. Il Premio Lombardia è Ricerca non si limita a riconoscere il valore di una scoperta come quella di Ewan Birney, ma sceglie di investire nel futuro della ricerca, destinando il 70% del suo valore a nuovi progetti che rafforzano il nostro ecosistema scientifico. È una scelta che esprime una visione precisa: non basta riconoscere l’eccellenza, occorre creare le condizioni perché possa generare ulteriore eccellenza”.

L’Intelligenza Artificiale e il progresso tecnologico al servizio della persona

“L’Intelligenza Artificiale rappresenta una delle opportunità più rilevanti che abbiamo davanti. Dobbiamo saperne governare l’effetto moltiplicatore – ha spiegato il presidente – trasformando la conoscenza in innovazione e l’innovazione in nuove opportunità e benessere diffuso. Il progresso tecnologico conserva infatti il suo significato più autentico quando rimane al servizio della persona. È questa la direzione che il Premio ci invita a seguire: contribuire a un futuro di maggiore salute e benessere, capace di migliorare concretamente la vita delle persone”.

“Dobbiamo dire grazie – ha concluso il presidente della Regione – a tutti i partner che ci consentono di realizzare questo evento. Ma soprattutto, in questo caso specifico, dobbiamo dare un forte, fortissimo ringraziamento alla giuria, perché quest’anno ha dovuto affrontare tantissimi progetti, e come è stato detto, tutti di grandissima qualità. La scelta è stata particolarmente complicata”.

Fermi: creiamo le condizioni per attrarre e far crescere l’innovazione

“La Giornata della Ricerca – ha rimarcato l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi – è sempre un momento molto significativo per il mio assessorato, perché mette insieme tutto ciò che ritengo fondamentale per il mondo della ricerca. Lo abbiamo sottolineato a più riprese oggi: ogni innovazione nasce da un’intuizione, da una domanda, da un’idea che qualcuno decide di coltivare. Ed è da qui che nasce la ricerca. Nasce dalla curiosità di comprendere ciò che ancora non conosciamo. La ricerca è come un seme che, per crescere, ha bisogno di un terreno fertile, di condizioni favorevoli, di risorse e di tempo. Ha bisogno che qualcuno riconosca il suo potenziale e gli permetta di svilupparsi”.

“Regione Lombardia fa questo: dal 2021, solo per parlare degli ultimi anni – ha continuato Fermi – sono stati messi a disposizione 257 milioni di euro per 780 progetti, che hanno poi generato 648 milioni di investimenti sul territorio. Ed è anche ciò che fa il Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’, che ha il grande pregio di portare sul territorio le competenze dei ricercatori di eccellenza vincitori del riconoscimento, come Ewan Birney, e farli collaborare con gli altrettanto eccellenti centri di ricerca della nostra regione. Quest’anno il professor Birney ha scelto il Centro Cardiologico Monzino Irccs e Human Technopole per un progetto sulla prevenzione che si preannuncia rivoluzionario. E la Lombardia sarà al centro del progetto”.

Veronesi: prospettive straordinarie per individuare i fattori di rischio

“Il Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ – ha affermato il professor Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi ETS e direttore del Programma senologia dello IEO – valorizza una ricerca scientifica d’eccellenza, capace di tradurre l’innovazione in concrete opportunità di prevenzione e cura per le persone. L’integrazione tra intelligenza artificiale, genomica e big data apre oggi prospettive straordinarie per comprendere i meccanismi delle malattie, individuarne precocemente i fattori di rischio e sviluppare strategie di prevenzione sempre più efficaci e personalizzate. Il lavoro del professor Ewan Birney rappresenta un esempio importante di come l’analisi e l’interpretazione di grandi quantità di dati biologici e clinici possano contribuire a rendere la medicina sempre più predittiva, anticipando l’insorgenza delle patologie e aprendo nuove possibilità per la tutela della salute”.

“Questo prestigioso riconoscimento di Regione Lombardia, assegnato nella Giornata della Ricerca dedicata alla memoria di mio padre – ha aggiunto Veronesi – sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale investire nella ricerca scientifica di qualità, una missione che Fondazione Umberto Veronesi porta avanti da oltre vent’anni. La collaborazione tra il professor Birney e due realtà di eccellenza rappresenta inoltre un’importante occasione per valorizzare le competenze del territorio lombardo e favorire il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica, a beneficio della salute dell’intera collettività”.

Il progetto di ricerca traslazionale e gli impatti in Lombardia

Il vincitore ha scelto di collaborare con il Centro Cardiologico Monzino Irccs e Human Technopole a un progetto che partirà dall’architettura generativa di intelligenza artificiale messa a punto da Birney per esplorarne le potenzialità, grazie all’integrazione di grandi flussi di dati collegati alla diagnosi, all’evoluzione della storia clinica e alle terapie.

L’obiettivo è individuare e validare clinicamente biomarcatori digitali non invasivi in grado di rilevare la presenza e l’entità del carico di placche aterosclerotiche coronariche, associate al rischio di ischemia miocardica e infarto.

I ricercatori italiani coinvolti

I principal investigator coinvolti sono Gualtiero Colombo, responsabile dell’Unità di Ricerca Immunologia e Genomica Funzionale del Centro Cardiologico Monzino Irccs, e Andrea Ganna, senior group leader nell’Health Data Science Research Centre di Human Technopole. Con Birney lavoreranno allo sviluppo di un modello scalabile e a basso costo per la prevenzione cardiovascolare precoce.

Birney: l’IA per capire, diagnosticare e curare meglio le malattie cardiovascolari

“L’Intelligenza Artificiale ci aiuterà a comprendere, diagnosticare e trattare meglio le malattie cardiovascolari – ha spiegato dal palco il vincitore Ewan Birney -. Sono lieto di lavorare con Andrea Ganna allo Human Technopole, con Gualtiero Colombo e i suoi colleghi al Centro Cardiologico Monzino di Milano nell’ambito di questa nuova collaborazione. Si tratta di un’opportunità per riunire scienziati, professionisti sanitari e pazienti, per esplorare le modalità concrete attraverso cui l’intelligenza artificiale potrebbe contribuire a migliorare l’assistenza sanitaria”.

Zerial: tradurre i progressi della ricerca in nuove possibilità di prevenzione

“Mi congratulo con Ewan Birney per questo prestigioso premio. La visione scientifica di Human Technopole offre le condizioni ideali – ha sottolineato Marino Zerial, direttore di Human Technopole – per sviluppare ulteriormente DELPHI, il modello da lui ideato. Il nostro valore aggiunto sta nell’integrazione tra discipline diverse: riuniamo competenze nella scienza dei dati, nella genomica e nell’intelligenza artificiale per individuare precocemente il rischio cardiovascolare. Siamo lieti di espandere la nostra collaborazione con una realtà lombarda d’eccellenza come il Centro Cardiologico Monzino: unendo le nostre competenze, contribuiremo a tradurre i progressi della ricerca in nuove possibilità di prevenzione, a beneficio dei cittadini”.

Colombo: dal premio connessioni tra grandi ricercatori ed eccellenze lombarde

“Il progetto che realizzeremo con il professor Ewan Birney – ha sintetizzato Gualtiero Colombo, principal investigator del progetto per il Centro Cardiologico Monzino Irccs – rappresenta un’opportunità per integrare intelligenza artificiale, grandi basi di dati sanitari e ricerca cardiovascolare avanzata sfruttando il modello da lui ideato, con l’obiettivo di sviluppare nuovi strumenti per identificare precocemente le persone a rischio”.

“Insieme alle competenze scientifiche di Human Technopole, il Monzino avrà un ruolo determinante nel portare questa ricerca dalla dimensione dei big data alla verifica clinica: grazie alla disponibilità di informazioni cliniche, imaging coronarico avanzato e dati multi-omici, valuteremo la capacità dei nuovi modelli di riconoscere gravità e progressione dell’aterosclerosi coronarica e di orientare strategie di prevenzione personalizzata. Il Premio ‘Lombardia è Ricerca’ svolge una funzione preziosa nel creare connessioni tra grandi protagonisti della ricerca internazionale ed eccellenze scientifiche lombarde, che accrescono la competitività del territorio e accelerano il trasferimento dell’innovazione a beneficio dei cittadini”.