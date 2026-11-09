Nuovi alloggi Aler nell’area di piazzale Visconti a Bergamo

È stato inaugurato in piazzale Visconti a Bergamo, al Villaggio degli Sposi, il nuovo complesso abitativo realizzato nell’ambito del programma nazionale PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare).

Piazzale Visconti a Bergamo: l’investimento

L’intervento, che ha comportato la demolizione e ricostruzione di due edifici di proprietà Aler e la riqualificazione della piazza, ha richiesto un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro, di cui più di 11,5 milioni finanziati attraverso il programma nazionale.

Franco: convogliate sul territorio risorse rilevanti

L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha definito l’intervento “una nuova pagina per la città di Bergamo e l’esempio di come il lavoro di squadra tra istituzioni possa generare risultati importanti. Da bergamasco sono orgoglioso di aver contribuito, come Regione Lombardia, a convogliare in provincia di Bergamo risorse rilevanti, attraverso un lavoro politico-istituzionale che ci ha consentito di ottenere, investire e ottimizzare fondi di derivazione statale ed europea. Rigenerare porzioni di territorio, promuovendo progetti che mettono al centro la qualità dell’abitare, significa incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone e sul benessere della comunità”.

Un progetto realizzato in 3 lotti, 2 di competenza di Aler Bergamo Lecco Sondrio e uno del Comune di Bergamo.

Alloggi di edilizia residenziale pubblica e uno studentato

Il nuovo complesso Aler passa dalle precedenti 24 unità alle attuali 40, che comprendono 34 alloggi di edilizia residenziale pubblica (Sap), due alloggi destinati a persone appartenenti a categorie svantaggiate e quattro spazi per servizi e attività comuni, tra cui il portierato e due locali al piano terra. A questo si aggiunge uno studentato destinato a ospitare 14 studenti universitari. Sono previsti anche servizi rivolti al quartiere, la cui destinazione sarà definita attraverso una manifestazione di interesse.

Sono stati inoltre recuperati 3 edifici comunali con 26 alloggi di edilizia residenziale pubblica (Sap) e un locale comune: i lavori hanno riguardato l’efficientamento energetico, l’adeguamento sismico e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato tra gli altri l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, la sindaca di Bergamo Elena Carnevali e il presidente di Aler Bergamo Lecco Sondrio Corrado Zambelli.

Terzi: impegni condivisi con tutti i livelli istituzionali

L’assessore Terzi ha infatti ricordato come sul tema abitativo esista “un impegno condiviso tra tutti i livelli istituzionali, con l’obiettivo di recuperare, riqualificare e restituire alla comunità spazi e abitazioni, coniugando sostenibilità, inclusione e risposta ai bisogni concreti dei cittadini. Ringrazio il ministro Matteo Salvini per l’attenzione che riserva al nostro territorio”.

Prossimo passo le assegnazioni degli alloggi

“Ringrazio il Governo per le importanti risorse messe a disposizione attraverso il PINQuA – ha affermato il presidente Aler Bergamo, Zambelli – e Regione Lombardia per l’attenzione che continua a riservare all’edilizia residenziale pubblica. Abbiamo sostituito due vecchi edifici con abitazioni nuove, pensate per esigenze diverse e abbiamo riqualificato uno spazio pubblico importante per il Villaggio degli Sposi. Adesso il prossimo passaggio sarà quindi quello delle assegnazioni, previste indicativamente per la metà del 2027, per fare in modo che questi alloggi possano finalmente essere abitati”.