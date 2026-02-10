Regione Lombardia alla Bit 2026

Inaugurata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal ministro dal Turismo Daniela Santanché, dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari e dal presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti la 46esima edizione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo, la manifestazione di riferimento in Italia del settore, in programma fino al 12 febbraio a Rho Fiera Milano.

“Il comparto del turismo è un settore di grande rilevanza strategica per la Lombardia – ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – e sempre di grande importanza. La concomitanza in Fiera Milano con le Olimpiadi, che stanno andando molto bene, rende questa fiera ancora più internazionale e punto di riferimento per il settore. Come Regione continuiamo a lavorare per valorizzare anche i piccoli borghi per ampliare il comparto del turismo”.

“La Lombardia è un sistema integrato per il turismo – ha aggiunto l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari – e puntiamo a far vivere al visitatore un’esperienza a 360 gradi. Con il turismo vive la cultura, l’enogastronomia, lo sport, soprattutto oggi con le Olimpiadi. La Lombardia offre una visione strategica con al centro la persona per esaltare il lavoro dei territori”.

Regione Lombardia partecipa a BIT 2026 con uno spazio espositivo di 756 mq al padiglione 11, all’interno del quale ospiterà 48 co-espositori. In particolare, si tratta di 36 operatori turistici per l’area BIT Seller e 12 enti pubblici nella cosiddetta area Territori, selezionati tramite il ‘Bando fiere 1° semestre 2026’. Lo stand di quest’anno rappresenta la Lombardia come ‘Esperienza da vivere’. Lo spazio espositivo di Regione propone un’esperienza immersiva per conoscere la Lombardia attraverso tutti i suoi aspetti e le sue eccellenze: moda e design, sport, cultura e sapori. (LNews)

sib/ram