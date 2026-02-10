Ue, a Bilbao il confronto delle Regioni più innovative

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, ha partecipato, martedì 10 febbraio 2026 a Bilbao, in Spagna, dove si sono riunite le Regioni più innovative della UE, all’evento ‘Fit for the Future – Leaders Meeting 2026’ intitolato ‘Driving Europe’s Industrial and Innovation Renaissance’.

Le Regioni presenti

All’incontro hanno preso parte delegati politici di alcune tra le Regioni più innovative d’Europa: Fiandre, Sassonia, Alta Francia, Catalogna, Pomerania Occidentale, Vallonia, Alta Austria, Navarra, Grand Est e Paesi Baschi. Hanno partecipato inoltre esperti dei cluster operanti nei settori dell’intelligenza artificiale e del quantum computing, delle tecnologie pulite e di quelle per la salute, per dialogare con i decisori politici e fare fronte comune sulle strategie di innovazione europee e sullo sviluppo territoriale.

La cooperazione multilivello

Al centro del confronto la promozione di una cooperazione multilivello efficace tra Unione europea, Stati membri e livelli subnazionali, affinché le Regioni – forti delle proprie eccellenze nei diversi ambiti dell’innovazione – siano riconosciute come partner strategici nella definizione e nell’attuazione delle politiche europee. Un approccio fondamentale per garantire maggiore sviluppo e competitività, oltre a una reale vicinanza ai cittadini e alle imprese.

Cattaneo: politica coesione e reti Regioni motori di competitività

Nel suo intervento, il sottosegretario Cattaneo ha sottolineato l’importanza della politica di coesione e delle reti fra regioni come motore della competitività europea.

“La competitività dell’Europa – ha dichiarato Cattaneo – nasce dal basso, dai territori, non si cala da Bruxelles. La politica di coesione è una politica di competitività e di sviluppo strategico: è il motore del progresso europeo che parte dalle Regioni e dai territori. Grazie a essa – ha proseguito il sottosegretario – le Regioni investono in settori chiave come le tecnologie pulite, l’intelligenza artificiale e il quantum computing, fino alle tecnologie per la salute. Si tratta di tutti ambiti decisivi per la competitività globale dell’Europa. Inoltre, le reti fra Regioni innovative ed economicamente avanzate rafforzano la voce dei territori che sono locomotive dello sviluppo europeo. Sono queste le realtà su cui l’Unione Europea deve continuare a investire”.

Quadro Finanziario Pluriennale va in direzione opposta

“La proposta di Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 – ha quindi fatto presente Cattaneo – presentata dalla Commissione europea, va però nella direzione opposta. La centralizzazione dei fondi UE indebolisce territori e sviluppo industriale europeo, perché contrappone competitività e coesione, concentrando risorse e programmazione a livello centrale e riducendo drasticamente quelle destinate ai territori”.

No a visione centralizzatrice UE, contrasta sussidiarietà prevista dai Trattati

“Il nodo è soprattutto politico – ha aggiunto il sottosegretario – una visione centralizzatrice dell’UE, in aperto contrasto con il principio di sussidiarietà sancito dai Trattati, non indebolisce soltanto Regioni ed enti locali, ma lo stesso progetto europeo e la competitività del nostro continente”. “Senza territori protagonisti – ha concluso – non c’è sviluppo dal basso, non c’è innovazione diffusa e non c’è un’Europa competitiva e davvero vicina a cittadini e imprese”.