La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari ha approvato la proposta di ‘Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività 2026–2028’. Il documento sarà ora trasmesso al Consiglio regionale per l’esame e l’approvazione definitiva.

Il Piano rappresenta lo strumento strategico triennale attraverso cui la Regione definisce analisi di contesto, obiettivi e linee di intervento per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività territoriale, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, che individua il turismo come settore chiave per la competitività e la crescita del sistema economico lombardo.

“Con il Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività 2026 – ha spiegato l’assessore Massari – vogliamo valorizzare l’energia che attraversa i nostri territori e che nasce dalle comunità, dalle imprese e dalle eccellenze lombarde. La Lombardia è una regione fortemente identitaria, fatta di luoghi diversi ma connessi da una cultura del lavoro, dell’innovazione e dell’accoglienza che ci rende unici in Europa. Questo Piano non punta a una crescita senza controllo, ma a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, capace di raccontare l’anima autentica della Lombardia e di offrire ai visitatori esperienze di qualità, costruite su misura e nel rispetto dei territori”.

LOMBARDIA SEMPRE PIÙ ATTRATTIVA NEL CONTESTO EUROPEO E INTERNAZIONALE – Il Piano nasce in un contesto di forte ripresa e consolidamento del turismo globale e nazionale. La Lombardia si conferma una delle regioni più dinamiche d’Italia, con oltre 55 milioni di presenze turistiche nel 2024, in crescita del 26,1% rispetto al 2019, e con un posizionamento sempre più rilevante nei segmenti del turismo urbano, culturale, outdoor, luxury e dello shopping internazionale.

L’obiettivo della strategia regionale non è una crescita indiscriminata dei flussi, ma uno sviluppo equilibrato, sostenibile e duraturo, capace di valorizzare l’intero territorio lombardo: città d’arte, laghi, montagne, borghi e aree meno conosciute, promuovendo la destagionalizzazione e la diffusione dei flussi.

VISIONE E LINEE STRATEGICHE – La visione del Piano 2026–2028 è quella di una Lombardia modello europeo di turismo intelligente, sostenibile e identitario, capace di coniugare innovazione tecnologica, qualità dell’offerta e valorizzazione delle comunità locali.

Cinque le linee strategiche di intervento:

– Valorizzazione dell’esperienza turistica, attraverso offerte personalizzate, esperienze autentiche e la promozione degli asset distintivi del territorio (enogastronomia, cultura, paesaggio, sport, benessere).

– Innovazione digitale e competitività, con l’uso di strumenti digitali e dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza del visitatore e supportare le decisioni strategiche.

– Governance multilivello e cooperazione territoriale, rafforzando il brand Lombardia e il dialogo tra istituzioni, enti locali, imprese e DMO (Destination Management Organization).

– Competenze e professionalità, per un’accoglienza di qualità, inclusiva e al passo con le nuove esigenze del mercato.

– Racconto dell’identità lombarda, attraverso una comunicazione coordinata, multicanale e orientata a una nuova narrazione del territorio.

UN PERCORSO CONDIVISO

“La proposta del Piano – ha continuato Debora Massari – è frutto di un percorso di confronto con gli stakeholder del settore ed è stata illustrata e condivisa, il 20 gennaio scorso, con il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività”.

“Regione Lombardia – ha concluso l’assessore Massari – con questo atto rafforza il proprio impegno a favore di un turismo capace di generare valore economico, sociale e culturale, sostenendo la competitività delle imprese, tutelando le risorse territoriali e offrendo al visitatore esperienze di elevata qualità”.