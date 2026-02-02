Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Turismo, Piano biennale 2026-2028; obiettivi qualità e sostenibilità

Massari: Lombardia sempre tra Regioni più dinamiche d’Italia: oltre 55 milioni presenze nel 2024

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al  Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari  ha approvato la proposta di ‘Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività 2026–2028’. Il documento sarà ora trasmesso al Consiglio regionale per l’esame e l’approvazione definitiva.

Il Piano rappresenta lo strumento strategico triennale attraverso cui la Regione definisce analisi di contesto, obiettivi e linee di intervento per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività territoriale, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, che individua il turismo come settore chiave per la competitività e la crescita del sistema economico lombardo.

“Con il Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività 2026  – ha spiegato l’assessore Massari – vogliamo valorizzare l’energia che attraversa i nostri territori e che nasce dalle comunità, dalle imprese e dalle eccellenze lombarde. La Lombardia è una regione fortemente identitaria, fatta di luoghi diversi ma connessi da una cultura del lavoro, dell’innovazione e dell’accoglienza che ci rende unici in Europa. Questo Piano non punta a una crescita senza controllo, ma a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, capace di raccontare l’anima autentica della Lombardia e di offrire ai visitatori esperienze di qualità, costruite su misura e nel rispetto dei territori”.

LOMBARDIA SEMPRE PIÙ ATTRATTIVA NEL CONTESTO EUROPEO E INTERNAZIONALE – Il Piano nasce in un contesto di forte ripresa e consolidamento del turismo globale e nazionale. La Lombardia si conferma una delle regioni più dinamiche d’Italia, con oltre 55 milioni di presenze turistiche nel 2024, in crescita del 26,1% rispetto al 2019, e con un posizionamento sempre più rilevante nei segmenti del turismo urbano, culturale, outdoor, luxury e dello shopping internazionale.

L’obiettivo della strategia regionale non è una crescita indiscriminata dei flussi, ma uno sviluppo equilibrato, sostenibile e duraturo, capace di valorizzare l’intero territorio lombardo: città d’arte, laghi, montagne, borghi e aree meno conosciute, promuovendo la destagionalizzazione e la diffusione dei flussi.

VISIONE E LINEE STRATEGICHE  – La visione del Piano 2026–2028 è quella di una Lombardia modello europeo di turismo intelligente, sostenibile e identitario, capace di coniugare innovazione tecnologica, qualità dell’offerta e valorizzazione delle comunità locali.

Cinque le linee strategiche di intervento:

– Valorizzazione dell’esperienza turistica, attraverso offerte personalizzate, esperienze autentiche e la promozione degli asset distintivi del territorio (enogastronomia, cultura, paesaggio, sport, benessere).

– Innovazione digitale e competitività, con l’uso di strumenti digitali e dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza del visitatore e supportare le decisioni strategiche.

– Governance multilivello e cooperazione territoriale, rafforzando il brand Lombardia e il dialogo tra istituzioni, enti locali, imprese e DMO (Destination Management Organization).

  – Competenze e professionalità, per un’accoglienza di qualità, inclusiva e al passo con le nuove esigenze del mercato.

– Racconto dell’identità lombarda, attraverso una comunicazione coordinata, multicanale e orientata a una nuova narrazione del territorio.

UN PERCORSO CONDIVISO

“La proposta del Piano  – ha continuato Debora Massari – è frutto di un percorso di confronto con gli stakeholder del settore ed è stata illustrata e condivisa, il 20 gennaio scorso, con il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività”.

“Regione Lombardia  – ha concluso l’assessore Massari – con questo atto rafforza il proprio impegno a favore di un turismo capace di generare valore economico, sociale e culturale, sostenendo la competitività delle imprese, tutelando le risorse territoriali e offrendo al visitatore esperienze di elevata qualità”.

 

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima