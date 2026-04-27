La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, lo schema di convenzione con il comune di Berzo Demo (Brescia) che prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per le operazioni di rimozione dei rifiuti nell’ex stabilimento industriale ‘Selca’. L’intervento punta a risolvere una criticità ambientale che dura da decenni. Nel sito sono attualmente presenti circa 37.500 metri cubi di rifiuti che mettono a rischio la sicurezza della falda e delle acque superficiali a causa del degrado delle coperture.

Maione: risorse per bonifica ex-Selca di Berzo Demo sono traguardo per intera Valle Camonica

“L’approvazione di questa delibera – sottolinea Maione – segna un traguardo storico non solo per Berzo Demo, ma per l’intera Valle Camonica. Con uno stanziamento imponente di 10 milioni di euro, Regione Lombardia dimostra con i fatti la volontà di risanare una ferita ambientale che il territorio attende di rimarginare da decenni. Non si tratta solo di una bonifica, ma di un atto di responsabilità verso i cittadini e verso un ecosistema montano che merita finalmente la soluzione di questo problema”.

I fondi già messi a disposizione

Lo stanziamento di questi 10 milioni di euro si aggiunge alle risorse già mobilitate in precedenza, in particolare 2,1 milioni dalla curatela fallimentare, 2 milioni provenienti da precedenti finanziamenti regionali, 1 milione dai canoni idrici e 3,9 milioni provenienti dal fondo comuni confinanti stanziati lo scorso 9 aprile. In questo modo si potrà effettuare una rimozione massiccia dei rifiuti presenti. Sulla base degli affidamenti dei lavori si valuterà se le risorse stanziate saranno sufficienti alla rimozione totale dei rifiuti o se dovranno esserci ulteriori integrazioni meno significative.

Obiettivo risparmiare risorse per le bonifiche

Gli interventi di rimozione dei rifiuti, oltre che sanare questa ferita ambientale e dare nuova possibilità di utilizzo all’area, consentiranno anche di prevenire un peggioramento della contaminazione di terreni e falde, facendo risparmiare risorse per le bonifiche future, che sarebbero ancora maggiori.

credit foto @IlGiornalediBrescia-fotografo Filippo Venezia