Brescia. Gestione dei rifiuti, 4 milioni per interventi in due siti

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, il ‘Programma annuale di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2025’: previsti una serie di interventi in provincia di Brescia.

Da Regione risorse per gestione green dei rifiuti in provincia di Brescia

Il provvedimento stanzia oltre 4 milioni di euro per finanziare interventi di prevenzione e precauzione in siti a rischio inquinamento. Questi fondi sono volti a supportare i Comuni nell’esecuzione d’ufficio delle opere necessarie, subentrando ai soggetti privati obbligati.

Maione: un risultato concreto per il territorio

“Il lavoro che stiamo facendo – ha sottolineato Maione – è sotto gli occhi di tutti. Un altro passo importante che porta risultati concreti per il territorio bresciano dopo anni di attesa, dando il sostegno finanziario necessario a piccoli Comuni, con meno di 2.000 abitanti, come Fiesse e Berzo Demo, che da soli non potevano affrontare sfide ambientali così complesse. Con questo stanziamento, la Regione consente interventi immediati per la tutela della salute pubblica e del nostro ambiente”.

Gli interventi per la gestione ambientale dei rifiuti in provincia di Brescia

Comune di Berzo Demo (BS): finanziamento di 2.000.000 per il 1° lotto di intervento presso il sito Ex Selca, nella località di Forno Allione. L’area, un ex capannone industriale abbandonato, versa in una condizione di criticità ambientale da più di 15 anni. I materiali di scarto (circa 37.000 metri cubi di scorie pericolose) sono rimasti all’interno dei capannoni e sui piazzali, esposti al vento e al dilavamento dell’acqua, con conseguenti fenomeni di infiltrazione nel terreno.

Regione Lombardia, dal 1° ottobre 2025, è parte civile insieme al Comune nel processo. L’intervento finanziato permette lo storico avvio delle attività di rimozione dei rifiuti. La Regione è già impegnata nel reperimento di ulteriori risorse necessarie al completo risanamento, fondi che si aggiungeranno allo stanziamento in corso di predisposizione relativo al riparto dei Fondi ODI (rivolto ai Comuni confinanti) che vede altri 3.900.000 euro destinati all’area Ex Selca.

Comune di Fiesse (BS): finanziamento di 1.998.936 euro per il secondo lotto del sito Ex Cave Rocca, in continuità con il lavoro già avviato. Il sito è da lungo tempo interessato da problematiche ambientali determinate dalla presenza di due cumuli di rifiuti (superiori a 22.500 mc) costituiti da inerti. Il materiale ancora presente sul sito è caratterizzato da un alto contenuto di metalli pesanti. Si tratta del secondo stanziamento di 2 milioni dopo quello dello scorso anno. A fine novembre è prevista anche la firma del contratto di appalto di smaltimento, visto l’esito positivo delle procedure di affidamento della gara.

Risorse per il Comune di Sant’Angelo Lodigiano

È stato inoltre assegnato un contributo di 35.000 euro al Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO), per le spese legali relative alle problematiche ambientali del sito Cascina Belfuggito.