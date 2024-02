Il borgo di Grazie rappresenta Lombardia a concorso Rai ‘Borgo dei Borghi’ 

“Il borgo di Grazie, in provincia di Mantova, è il rappresentante della Lombardia per ‘Il Borgo dei Borghi 2024’, il Concorso del programma televisivo della Rai ‘Alle falde del Kilimangiaro’ che racconta le bellezze dell’Italia”. Così il presidente della Regione, Lombardia, Attilio Fontana, annuncia con orgoglio la scelta del paesino mantovano che rappresenterà la Lombardia nella sfida tra i borghi più belli del Paese. “Il borgo – spiega ancora il presidente – sorge intorno al Santuario delle Grazie. Ogni agosto si svolge l’antica Fiera delle Grazie, dove i ‘Madonnari’ dipingono il piazzale del santuario, portando migliaia di visitatori ad ammirare le grandi riproduzioni di quadri famosi”.

La frazione di Grazie

A circa 7 km dal centro della città di Mantova, sorge la frazione di Grazie. Situata nel territorio del comune di Curtatone, rappresenterà la Lombardia al concorso tv dedicato ai ‘tesori nascosti‘ d’Italia.

Mazzali: orgoglio e tradizione

“Sono particolarmente orgogliosa di questa candidatura – commenta Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia – un borgo che fa parte del territorio provinciale della mia Mantova, la città in cui vivo. Grazie è uno di quei luoghi dove si è concentrata una tradizione di grande valore, quella dei Madonnari. Artisti di strada esperti nella raffigurazione di immagini sacre, principalmente Madonne. Un’arte quasi scomparsa, espressione di un omaggio religioso di rispetto e bellezza, che a Grazie è custodita nel museo dei Madonnari”.

Come votare al concorso ‘Il borgo dei borghi’

Il concorso ‘Il Borgo dei Borghi alla sua 11ª edizione è una straordinaria vetrina per raccontare le storie dei piccoli Borghi italiani. Nelle puntate del Kilimangiaro verranno presentati i 20 Borghi italiani in gara. Sul sito di RaiPlay nelle pagine dedicate, il pubblico potrà esprimere le sue preferenze dal 25 febbraio al 17 marzo 2024. La proclamazione del vincitore avverrà domenica 31 marzo in prima serata su Rai 3.

Il santuario

“Il Santuario di Grazie – aggiunge l’assessore – ha bellezze sorprendenti da svelare ai visitatori. La chiesa in stile gotico lombardo costruita nel Medioevo, conserva affreschi preziosi e si affaccia sul Mincio là dove il fiume comincia ad allargarsi per formare i tre laghi che circondano Mantova”.