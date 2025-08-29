Dal 2 settembre in treno da Brescia a Iseo con la S31

ASSESSORE LUCENTE: UNA SCELTA CONCRETA PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA

(LNews-Milano, 29 ago) Una novità attesa da tempo che cambierà il modo di spostarsi tra la città e il lago: dal 2 settembre sarà operativa la S31 Brescia – Iseo, la prima linea suburbana del sistema ferroviario bresciano, con un treno ogni 60 minuti per tutta la giornata.

“Con la nascita della S31 – commenta l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente – diamo a Brescia una linea suburbana moderna, frequente e vicina alle esigenze dei cittadini. È una scelta concreta per migliorare la qualità della vita, favorire il turismo e ridurre l’uso dell’auto privata. Regione Lombardia continua ad investire sul ferro, rafforzando i collegamenti tra città, lago e montagna e avvicinando i territori. Un collegamento cadenzato, semplice e frequente, pensato per chi si muove quotidianamente per lavoro, studio o turismo. Con la S31 il viaggio avviciniamo il lago d’Iseo alla città, aprendo nuove opportunità di mobilità sostenibile per residenti e visitatori”.

La riorganizzazione dell’orario porta con sé altre novità: i treni R3 Brescia – Edolo diventano più veloci tra Brescia e Iseo, con un risparmio di 11 minuti; nei festivi tornano a circolare i collegamenti sulla linea Rovato – Bornato, con tre coppie di treni fino a Pisogne che riducono di mezz’ora il viaggio da Milano al lago d’Iseo. Restano confermati i treni aggiuntivi nelle ore di punta per rispondere alle esigenze dei pendolari.

La S31 rappresenta il primo passo di un progetto più ampio: il sistema suburbano bresciano, destinato a crescere con ulteriori cadenzamenti, estensioni verso la Valcamonica e piena integrazione con il trasporto pubblico locale. (LNews)

