Per la Bresciangrana Regione pronta a convocare Tavolo latte

“In merito alla vicenda Bresciangrana e alle incognite che riguardano l’azienda lattiero casearia di Cignano di Offlaga, ancora questa mattina mi sono confrontato con il mondo agricolo e le istituzioni del territorio ed è mia intenzione convocare un Tavolo latte ai primi di settembre, alla riapertura del Tribunale di Brescia e al termine della sospensione feriale dei termini processuali, quando, appunto, le vicende amministrative e giudiziarie saranno più chiare”. Lo ha detto mercoledì 5 agosto 2026 l’assessore di Regione Lombardia all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Attenzione all’emergenza

L’assessore sta seguendo con attenzione l’emergenza di Bresciangrana, realtà del settore lattiero caseario bresciano che ha annunciato la sospensione del ritiro del latte dei conferenti, per circa 123 tonnellate di latte al giorno. Salvo poi aver reso noto che, a partire da lunedì 10 agosto 2026, Bresciangrana sarà nuovamente in grado di acquistare il latte dei suoi circa cinquanta allevamenti conferenti riconoscendo ai produttori un prezzo finito di 0,36 euro/kg.

Beduschi: situazione Bresciangrana degna di Tavolo latte

“Siamo di fronte – afferma Beduschi – a un quadro complesso, in particolare per i produttori di latte conferenti, che devono poter contare su un futuro certo e su remunerazioni allineate all’attuale situazione di mercato”.

“Il patrimonio lattiero caseario bresciano, al pari di quello regionale, deve essere difeso – continua – per garantire sicurezza economica e finanziaria e assicurare una corretta programmazione. Un Tavolo presieduto da Regione Lombardia e dedicato alla vicenda Bresciangrana potrà aiutare a ricomporre la crisi e a indicare soluzioni, mi auguro durature, attraverso un confronto costruttivo con la proprietà, le organizzazioni agricole, le istituzioni territoriali”.

Brescia prima provincia per volumi di produzione

Brescia, conclude l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, è “la prima provincia italiana per volumi di latte prodotti, con consegne che fra gennaio e maggio di quest’anno hanno raggiunto le 787.547 tonnellate, con un incremento tendenziale del 2,7 per cento“.