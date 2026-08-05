Ddl Protezione civile, La Russa: riforma che valorizza il volontariato

“Ringrazio il Governo e, in particolare, il ministro Musumeci per questo primo importante passaggio parlamentare legato alla riforma della Protezione civile. L’approvazione del Senato rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il sistema della Protezione civile e verso le migliaia di volontari che ogni giorno, con competenza e spirito di servizio, garantiscono la sicurezza delle nostre comunità”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Regione Lombardia, Romano La Russa, commentando l’approvazione al Senato del Ddl Protezione civile.

Il commento dell’assessore sul Ddl Protezione civile

“La riforma – prosegue La Russa – valorizza il ruolo del volontariato, rafforza la formazione e offre un quadro normativo più chiaro per chi opera nelle emergenze. Si tratta di elementi importanti per rendere il sistema di Protezione civile sempre più efficace e per sostenere il prezioso lavoro di volontari, operatori coinvolti e amministrazioni pubbliche chiamate a intervenire a tutela delle comunità locali”.