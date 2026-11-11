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Buono Scuola 2026/2027, domande aperte fino al 10 dicembre

Sono aperte fino al 10 dicembre le domande per accedere a Buono Scuola 2026/2027, che quest'anno ha una dotazione finanziaria di 28 milioni

Tironi: aiuto concreto a famiglie lombarde, garantiamo libertà scelta educativa

Anche quest’anno, con la Dote Scuola – componente Buono Scuola, la Regione assegna un contributo a fondo perduto a studenti residenti in Lombardia, a parziale rimborso del pagamento delle rette di frequenza presso Istituti scolastici (paritari e statali) nell’anno 2026/2027. La dotazione finanziaria è di 28 milioni di euro.

Possono presentare la domanda: uno dei genitori dello studente; altri soggetti che rappresentano legalmente lo studente; lo studente maggiorenne. Per accedere al contributo, i soggetti interessati devono dimostrare di frequentare corsi a gestione ordinaria presso Scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, paritarie o statali, che prevedano un piano di rette di frequenza, aventi sede in Lombardia (o in Regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza).

È inoltre necessaria una certificazione Isee in corso di validità per l’anno 2026 inferiore o uguale ad euro 40.000 (sono valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2026 rilasciate da Inps).

Tironi: promuoviamo un sistema scolastico inclusivo che valorizzi competenze

“Sosteniamo il diritto delle famiglie lombarde a scegliere liberamente il percorso educativo dei propri figli – commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – senza che le condizioni economiche rappresentino un ostacolo. Con 28 milioni di euro di risorse regionali, il Buono Scuola offre un aiuto concreto per il pagamento delle rette e conferma il nostro impegno a favore della libertà di scelta educativa. Vogliamo garantire a un numero sempre maggiore di studenti l’opportunità di accedere al percorso formativo più adatto alle proprie esigenze e aspirazioni. Il nostro obiettivo è promuovere un sistema scolastico inclusivo, nel quale il talento e le capacità di ciascun ragazzo possano trovare spazio e valorizzazione. Investire nell’istruzione significa investire nelle competenze e nel futuro della Lombardia”.

Il valore del Buono Scuola è determinato tra i 300 ed i 2.000 euro, in relazione alla fascia Isee ed all’ordine e grado di Scuola frequentata e non può, in ogni caso, superare l’entità della spesa effettivamente sostenuta.

Sono ammesse al contributo le spese relative alle attività curricolari riconducibili a Percorsi ordinamentali di Istruzione. Non sono invece ammissibili, a titolo esemplificativo, spese per vitto e alloggio, spese straordinarie, spese per attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa.

Il Buono Scuola 2026/2027 è digitale

Il contributo è  erogato sotto forma di buono digitale, utilizzabile entro il 30 giugno 2027  a favore della Scuola dove lo studente terminerà l’anno scolastico 2026/2027. Sulla base dei dati riferiti alla scorsa edizione dell’Avviso pubblico, i potenziali beneficiari potrebbero essere circa 28.000 studenti. La presentazione delle domande è consentita fino alle ore 12 del 10 dicembre 2026.

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