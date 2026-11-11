Due giorni di incontri e progetti condivisi tra Lombardia e Tanzania: il primo per promuovere soluzioni innovative e per rafforzare la resilienza delle comunità rurali ai cambiamenti climatici; il secondo, cofinanziato da Regione, per supportare la collaborazione scientifica e il trasferimento tecnologico. Questo il bilancio della missione in Tanzania, tra Dar es Salaam e Arusha, del sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo.

La missione istituzionale di Regione Lombardia in Tanzania

Il 9 novembre il sottosegretario ha partecipato alla missione di sistema promossa dal Maeci – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, guidata da Stefano Gatti (direttore generale per la cooperazione allo sviluppo) e Lorenzo Ortona (coordinatore vicario della struttura di missione per il Piano Mattei presso la Presidenza del Consiglio dei ministri). Al centro dell’incontro i progetti di cooperazione già avviati nell’ambito del Piano Mattei in diversi settori: istruzione, agricoltura, salute, energia, turismo, ambiente, ricerca e innovazione. All’incontro hanno partecipato diversi rappresentanti del Governo tanzaniano, tra cui il ministro per la Pianificazione e gli Investimenti Kitila Mkumbo e il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione dell’Africa orientale James Kinyasi Millya. Erano presenti anche i principali attori della cooperazione italiana in Tanzania e, insieme alla Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia.

Il 10 novembre Cattaneo ha incontrato il commissario regionale di Arusha, Amos Gabriel Makalla. Due i progetti al centro della collaborazione. Il primo è RES4CLIMA, coordinato da Regione Lombardia, con 14 partner (11 lombardi e 3 tanzaniani), che ha già portato all’apertura di un ufficio permanente di Icei ad Arusha ed ha lo scopo di condividere buone pratiche e soluzioni innovative per rafforzare la resilienza delle comunità rurali ai cambiamenti climatici, migliorando sicurezza alimentare e sostenibilità agricola.

Il secondo progetto è Joint STI Campus, finanziato dal Fondo Regioni della cooperazione italiana e cofinanziato da Regione Lombardia che coinvolge 11 università lombarde e 4 africane, una nella regione di Arusha in Tanzania e le altre in Mauritania, Etiopia e Uganda. L’obiettivo è promuovere la collaborazione scientifica e il trasferimento tecnologico. Nel corso dell’incontro, in cui è stata condivisa la possibilità di estendere le relazioni ad altri settori, il commissario Makalla ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Regione Lombardia.

Cattaneo: cooperazione occasione per sviluppo reciproco

Cattaneo ha poi avuto una serie di incontri ad Arusha presso la Nelson Mandela African Institution of Science and Technology, il più avanzato istituto universitario africano nel campo della scienza e della tecnologia, dove ha incontrato la vicerettrice Judith Leo e altri docenti coinvolti nei due progetti di Regione Lombardia. Con loro e con gli operatori locali inseriti nel progetto RES4CLIMA ha fatto il punto sulle attività.

“Una Regione come la Lombardia – ha detto il sottosegretario Cattaneo – con un tessuto universitario, produttivo e sociale tra i più dinamici d’Europa, ha la responsabilità di rendere questa forza un’opportunità condivisa. Per questo lavoriamo a partenariati alla pari, in cui conoscenza, innovazione e competenze crescono insieme ai territori che le accolgono, a partire dall’Africa. È così che la cooperazione smette di essere assistenza e diventa sviluppo reciproco, e che le relazioni internazionali di una Regione producono valore anche per i propri cittadini”.