LNotizie-Foto/Video. Cultura, Bustofolk compie 25 anni: presentata a Palazzo Lombardia l’edizione 2026

Assessore Caruso: sul territorio artisti internazionali, danza, musica e tradizioni

(LNotizie – Milano, 07 set) Venticinque anni di musica, danze e tradizioni celtiche celebrati con quattro giorni di spettacoli e iniziative a ingresso gratuito. È stata presentata oggi a Palazzo Lombardia la 25ª edizione di Bustofolk, il Festival Interceltico in programma da giovedì 17 a domenica 20 settembre al Museo del Tessile di Busto Arsizio (Varese).

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo. Presenti anche l’assessore alla Cultura del comune di Busto Arsizio, Manuela Maffioli, e la Console Generale d’Irlanda a Milano, Maria Sheehy.

Organizzato dall’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys e sostenuto da Regione Lombardia attraverso l’Avviso Unico Cultura, Bustofolk taglia nel 2026 il traguardo delle 25 edizioni con un programma che spazia dalla musica alla danza, passando per rievocazioni storiche, sport, laboratori didattici, artigianato e gastronomia. Per celebrare l’anniversario, l’accesso alla manifestazione sarà completamente gratuito.

Assessore Caruso: manifestazione culturale che continua a rinnovarsi – “Venticinque anni di Bustofolk sono un traguardo importante – ha sottolineato l’assessore Caruso – ma soprattutto la conferma di quanto questa manifestazione sia ormai parte della storia culturale di Busto Arsizio e del Varesotto. In questi anni il festival è riuscito a crescere senza perdere la propria identità, portando sul territorio artisti internazionali, tradizioni, musica e danza e coinvolgendo ogni volta un pubblico molto ampio. È proprio questa capacità di tenere insieme qualità, partecipazione e legame con il territorio locale che rende Bustofolk un appuntamento speciale”.

“Come Regione – ha proseguito l’assessore – siamo felici di sostenere una manifestazione che continua a rinnovarsi e che, dopo venticinque edizioni, conserva intatta la capacità di far incontrare le persone e di trasformare per alcuni giorni Busto Arsizio in un grande luogo di festa e di cultura”.

Sottosegretario Cattaneo: opportunità per rafforzare i legami tra Lombardia e Irlanda – “Bustofolk – ha evidenziato il sottosegretario Cattaneo – è una manifestazione che, in 25 anni, ha saputo trasformare la valorizzazione delle tradizioni celtiche in un patrimonio condiviso per il territorio varesotto. Un esempio concreto di come cultura, storia e identità possano diventare strumenti di promozione e attrattività, creando al tempo stesso occasioni di incontro e scambio internazionale. La presenza della Console Generale d’Irlanda a Milano assume quest’anno un significato ancora più importante, con l’Irlanda alla guida della Presidenza del Consiglio dell’Unione europea. Un’opportunità per rafforzare i legami tra il nostro territorio, l’Irlanda e l’Europa”.

Un festival tra musica, danza e tradizioni – Cuore della manifestazione sarà la musica dal vivo, con 11 concerti principali e oltre 15 artisti e formazioni internazionali provenienti da Italia, Irlanda e Francia. Il programma sarà arricchito da spettacoli di danza, workshop, rievocazioni storiche, attività sportive e didattiche, iniziative artistiche e spazi dedicati all’artigianato e alla gastronomia.

Tra i momenti più attesi, la sfilata per le vie del centro di nove pipe band e marching band internazionali e il ritorno del ‘Busto Tattoo’, il grande spettacolo conclusivo che riunirà sul palco oltre 100 musicisti. Per celebrare il venticinquesimo anniversario è stato inoltre realizzato uno speciale annullo filatelico dedicato a Bustofolk. (LNotizie)

Attenzione, video a questo link: https://www.swisstransfer.com/dl/01a07bd9-9d8d-70ba-a433-69d968eeb278

Contiene immagini di copertura e interviste a:

Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia;

Maria Sheehy, Console Generale d’Irlanda a Milano;

Manuela Maffioli, assessore alla Cultura del comune di Busto Arsizio.

gor