Credito alle imprese, Cabina di Regia del Nord subito in azione

La Cabina di Regia delle Regioni del Nord che si occupa di temi economici si è messa subito al lavoro. A pochi giorni dalla riunione di giovedì scorso a Torino, i cinque assessori regionali allo Sviluppo economico ossia Guido Guidesi (Lombardia), Vincenzo Colla (Emilia-Romagna), Alessio Piana (Liguria), Andrea Tronzano (Piemonte) e Massimo Bitonci (Veneto), hanno concretizzato la prima azione condivisa: aprire un confronto con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) sul tema dell’accesso al credito per le imprese del nuovo Distretto Manifatturiero Unico del Nord.

Fare sistema per sostenere la competitività

La decisione nasce dalla consapevolezza che, per sostenere la competitività del sistema produttivo dei cinque territori, sia necessario rafforzare il dialogo tra istituzioni e sistema bancario e individuare strumenti sempre più adeguati alle esigenze delle imprese.

Per questo, la Cabina di Regia ha chiesto la disponibilità per un momento di confronto ai presidenti delle ABI regionali Cristian Berselli (Emilia-Romagna), Luigi Zanti (Liguria), Alessandro Azzi (Lombardia), Stefano Cappellari (Piemonte) e Sergio Bava (Veneto).

Al centro dell’incontro vi saranno in particolare l’accesso al credito e gli strumenti di garanzia, con l’obiettivo di individuare soluzioni in grado di rispondere in maniera più efficace alle esigenze di liquidità delle imprese, sia per gli investimenti sia per il capitale circolante. Il credito, secondo la Cabina di Regia, “rappresenta, infatti, un elemento fondamentale per competitività e la stabilità delle nostre aziende per continuare a innovare”.

Approccio pragmatico e iniziative concrete

Un tema che assume ancora maggiore rilevanza nell’attuale contesto economico, caratterizzato dalla crisi energetica, dall’incertezza dei mercati e da un quadro geopolitico delicato e in continua evoluzione. In questo scenario, garantire alle imprese condizioni adeguate a finanziare investimenti, innovazione e crescita significa sostenere concretamente la capacità competitiva dell’intero sistema produttivo.

La Cabina di Regia del Nord dimostra dunque di procedere da subito con un approccio pragmatico, mettendo in campo iniziative concrete sui temi strategici per il tessuto economico dei cinque territori.

L’obiettivo è chiaro: fare sistema tra le Regioni del Nord e creare condizioni più favorevoli affinché le imprese possano continuare a investire, innovare, crescere, creare lavoro di qualità e competere sui mercati nazionali e internazionali.