La Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia ha notificato a Systema Ambiente S.p.a. il preavviso di rigetto per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto di realizzazione di una nuova discarica a Calcinate (Bergamo).

Il motivo del rigetto

Nello specifico, il motivo che ha portato alla notifica di Regione è il mancato rispetto dei parametri normativi sul ‘fattore di pressione discariche’ previsto dal Piano Regionale Gestione Rifiuti e la classificazione non corretta della discarica. L’impianto è infatti definito ‘discarica per rifiuti non pericolosi’, diversamente da quanto previsto dalla normativa statale attualmente in vigore (decreto Legislativo 36/2003).

Maione: stop a nuova discarica a Calcinate conferma rigore di Regione

“Il provvedimento – sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – conferma il rigore amministrativo che abbiamo in ogni iter autorizzativo. È compito delle istituzioni garantire che ogni intervento sul territorio rispetti puntualmente i parametri di legge a tutela dell’ambiente e della sicurezza delle comunità”.

I prossimi step

L’analisi degli uffici regionali ha accertato che il conferimento di determinate tipologie di rifiuti nella vasca oggetto del progetto non rispetterebbe le condizioni di legge. In base all’articolo 10-bis della Legge 241/1990, la società proponente ha tempo dieci giorni per presentare eventuali osservazioni. In assenza di nuovi elementi capaci di superare le criticità rilevate dai tecnici regionali, l’istanza verrà archiviata.