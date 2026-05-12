Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile

Oltre 269.000 euro per la manutenzione del Po a Cremona e Mantova

Lucente: sosteniamo e potenziamo la navigazione interna per la mobilità dolce

Regione Lombardia e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) insieme per la manutenzione ordinaria e dragaggio per lo sviluppo della navigabilità del sistema idroviario del fiume più lungo d’Italia. La convenzione, contenuta in una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, prevede per l’annualità 2026 un importo complessivo pari a 269.245 euro per le aree che interessano il sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate nelle province di Cremona e Mantova.

Manutenzione del Po, le tratte interessate nelle province di Cremona e Mantova

In foto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente intervenuto sulla delibera per la manutenzione del Po nelle province di Mantova e Cremona“Regione Lombardia continua quindi a investire per sostenere e potenziare la mobilità dolce e la navigazione interna – ha sottolineato l’assessore Lucente – valorizzando il sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate. Gli interventi previsti consentiranno di migliorare le condizioni di navigabilità, garantendo maggiore sicurezza ed efficienza lungo le tratte interessate nelle province di Cremona e Mantova”.

“La collaborazione con Aipo – ha concluso Lucente – rappresenta quindi un passo concreto per tutelare e sviluppare una risorsa strategica per il territorio lombardo, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle vie d’acqua”.

Le attività e gli interventi previsti

Nello specifico, le attività della convenzione si articolano in diverse tipologie di intervento.  Tra queste vi è la manutenzione del verde sul canale Milano-Cremona-Po e delle conche di Cremona e Mantova, oltre al dragaggio dei bassi fondali compresi tra Cremona e la foce del Mincio.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima