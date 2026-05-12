Regione Lombardia e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) insieme per la manutenzione ordinaria e dragaggio per lo sviluppo della navigabilità del sistema idroviario del fiume più lungo d’Italia. La convenzione, contenuta in una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, prevede per l’annualità 2026 un importo complessivo pari a 269.245 euro per le aree che interessano il sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate nelle province di Cremona e Mantova.

Manutenzione del Po, le tratte interessate nelle province di Cremona e Mantova

“Regione Lombardia continua quindi a investire per sostenere e potenziare la mobilità dolce e la navigazione interna – ha sottolineato l’assessore Lucente – valorizzando il sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate. Gli interventi previsti consentiranno di migliorare le condizioni di navigabilità, garantendo maggiore sicurezza ed efficienza lungo le tratte interessate nelle province di Cremona e Mantova”.

“La collaborazione con Aipo – ha concluso Lucente – rappresenta quindi un passo concreto per tutelare e sviluppare una risorsa strategica per il territorio lombardo, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle vie d’acqua”.

Le attività e gli interventi previsti

Nello specifico, le attività della convenzione si articolano in diverse tipologie di intervento. Tra queste vi è la manutenzione del verde sul canale Milano-Cremona-Po e delle conche di Cremona e Mantova, oltre al dragaggio dei bassi fondali compresi tra Cremona e la foce del Mincio.