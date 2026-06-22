“Complimenti a Giovanni Malagò neo presidente della Figc“. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Una scelta – continua – che valorizza l’importante esperienza al servizio dello sport italiano, coronata dallo straordinario successo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: esempio di visione, capacità organizzativa e lavoro di squadra. Il calcio italiano ha bisogno di coraggio per tornare ai valori più autentici dello sport: merito, impegno, sacrificio e talento”.

Malagò nuovo presidente Figc, le congratulazioni di Fontana

“La mancata partecipazione ai Mondiali – continua il presidente – rappresenta il punto più alto di una crisi che viene da lontano. Un sistema che fatica a selezionare e accompagnare i talenti verso l’eccellenza. Le grandi generazioni del calcio italiano ci insegnano che all’Italia i giovani e il talento non mancano“.

“È il percorso che va ripensato. Ripartiamo dai vivai – conclude Fontana – dalle squadre giovanili, da chi muove i primi passi con passione, gli occhi pieni di sogni e la determinazione di dare tutto in quei 90 minuti”.