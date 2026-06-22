LNotizie-Lombardia, oltre 71 milioni per rafforzare l’offerta degli ITS Academy nel 2026/2027

Assessore Tironi: prepariamo i giovani a professioni ad alto valore aggiunto con competenze immediatamente spendibili

(LNotizie – Milano, 22 giu) Regione Lombardia aggiorna la programmazione dell’offerta formativa degli Its Academy per il triennio 2025-2027 e mette a disposizione, per l’anno formativo 2026/2027, risorse complessive per 71 milioni di euro. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi che adegua le indicazioni già approvate in alcuni precedenti provvedimenti alla luce delle nuove linee guida della Priorità 6 ‘Competenze Step’, la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa, del Programma regionale Fse+ 2021-2027 e del riparto nazionale del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore.

Percorsi finalizzati a rispondere alle richieste del mondo produttivo – L’obiettivo è consolidare e potenziare il sistema lombardo dell’Istruzione tecnologica superiore, orientando i percorsi verso i settori strategici individuati dalla piattaforma Step: tecnologie digitali, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie. A questo scopo, i percorsi intendono favorire lo sviluppo di competenze specialistiche e abilitanti, sempre più richieste dal sistema produttivo e fondamentali per accompagnare la transizione tecnologica e industriale.

L’assessore Tironi: leva strategica per occupazione qualificata e per competitività delle nostre imprese – “Con questa delibera – commenta l’assessore – rafforziamo ulteriormente un sistema che rappresenta una leva strategica per l’occupazione qualificata e per la competitività delle nostre imprese. Gli Its Academy sono un ponte concreto tra formazione e lavoro: investire su percorsi legati alle tecnologie digitali, alla sostenibilità, all’efficienza delle risorse e alle biotecnologie significa preparare competenze immediatamente spendibili e accompagnare i giovani verso professioni ad alto valore aggiunto”.

Le risorse in campo – La dotazione per il 2026/2027 comprende 19.071.758 euro di risorse ministeriali, 36.957.485 euro a valere sulla Priorità 2 ’Istruzione e Formazione’ del Pr Fse+ 2021-2027 e 15 milioni di euro sulla Priorità 6 ‘Competenze Step’. Queste risorse comprendono la quota premiale ministeriale di 7.111.250 euro, destinata direttamente alle Fondazioni Its Academy beneficiarie individuate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Una dotazione complessiva di oltre 112 milioni – Nel complesso, l’offerta formativa regionale Its per il triennio 2025-2027 raggiunge una dotazione di 112.823.777 euro, confermando il ruolo centrale delle Fondazioni Its Academy lombarde nella costruzione di percorsi post-secondari ad alta specializzazione, strettamente collegati alle esigenze delle imprese e dei territori.

Chi può iscriversi a un Its – I destinatari dei percorsi sono giovani e adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore oppure di diploma professionale quadriennale Iefp accompagnato da certificazione Ifts. Gli interventi saranno attuati attraverso specifici avvisi annuali e avranno impatto su tutto il territorio regionale.

“La Lombardia – aggiunge Tironi – conferma il proprio impegno per rendere l’offerta formativa sempre più vicina ai fabbisogni del tessuto produttivo. Le nuove risorse consentiranno alle Fondazioni Its di programmare percorsi innovativi, rafforzare la collaborazione con le aziende e offrire agli studenti opportunità formative capaci di generare occupazione stabile e di qualità”. (LNotizie)

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