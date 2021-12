L’accordo per assistere cittadini nella compilazione

Approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Sindacato inquilini per facilitare i cittadini nelle domande telematiche per l’assegnazione delle case Aler. L’idea nasce nell’ambito delle misure per il contrasto all’emergenza da Covid 19. Il documento ha ottenuto il via libera dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa ed Housing sociale, Alessandro Mattinzoli.

Assegnazioni rapide

“Le assegnazioni rapide – ha spiegato l’assessore – sono una delle nostre priorità. Sono diversi i motivi per cui, in passato, non si sia sempre riusciti a raggiungere questo obiettivo. In più di una circostanza infatti la compilazione inesatta ha creato difficoltà superabili facilmente proprio attraverso la collaborazione delle organizzazioni sindacali. Queste ultime sono infatti associazioni – ha sottolineato Mattinzoli – in grado di offrire ottima assistenza soprattutto alle persone fragili”.

Case Aler, domande telematiche

Il protocollo d’intesa è finalizzato, tra l’altro, ad assistere i cittadini lombardi nella presentazione delle domande telematiche per l’assegnazione degli alloggi Aler. Gli alloggi del servizio pubblico devono infatti essere sul territorio regionale. Le domande si possono presentare solo in modalità telematica. La scadenza è fissata per il 31 dicembre 2022. I destinatari sono solo i nuclei familiari con i requisiti per accedere ai servizi abitativi pubblici.

ram