LNews-Foto. NUOVO CENTRO OPERATIVO ENEL DI MILANO, PRESIDENTE FONTANA: ESEMPIO DI ECCELLENZA TECNOLOGICA

NUOVO CENTRO OPERATIVO ENEL DI MILANO, PRESIDENTE FONTANA: ESEMPIO DI ECCELLENZA TECNOLOGICA

(LNews – Milano, 14 mag) “Con questa infrastruttura, esempio di eccellenza tecnologica, la Lombardia si conferma all’avanguardia nel settore energetico, pronta ad affrontare le sfide di domani con innovazione e determinazione”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’inaugurazione del nuovo Centro operativo E-distribuzione di Enel, questa mattina, in via Rubattino, a Milano, al quale era presente anche l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori; l’amministratore delegato di Enel-Distribuzione, Vincenzo Ranieri; il presidente di Assolombarda Alessandro Spada e il presidente Anci Lombardia Mauro Guerra.

“L’ impianto, tra i più avanzati del Paese – ha aggiunto il presidente – sarà il cuore pulsante della gestione della rete elettrica della Lombardia, controllando e monitorando 24 ore su 24 tutti gli impianti di trasformazione e la rete regionale. Si inserisce, inoltre, in un quadro più ampio di integrazione con la rete nazionale, in un’ottica di perseguimento dell’efficientamento e della sostenibilità”.

Il Governatore ha sottolineato che tale integrazione “permette di rispondere alle sfide di un futuro sempre più sostenibile, contribuendo agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni e di efficienza energetica”.

“Sono lieto di apprendere che in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 – ha proseguito Fontana – il Centro avrà un ruolo fondamentale nel monitoraggio dei consumi delle venues delle gare, permettendo una gestione sinergica e coordinata delle risorse energetiche.

“Ma questo impianto – ha concluso il presidente – non è solo un elemento strategico per la sicurezza e la continuità dell’energia, è anche un’opportunità per il settore industriale e commerciale della Lombardia, che potrà contare su un sistema più affidabile e resiliente”. (LNews)

