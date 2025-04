Un nuovo Centro sanitario polifunzionale a Desenzano del Garda

Taglio del nastro a Desenzano per il Centro Socio Sanitario Polifunzionale ‘Damiana Abrami’, una struttura moderna e accogliente che unisce servizi sanitari e attenzione alla persona, voluta e interamente realizzata dalla Fondazione Renato e Damiana Abrami E.T.S. per l’ASST del Garda. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Presenti anche i rappresentanti delle istituzioni locali, dell’ATS di Brescia, dell’ASST del Garda e della Fondazione Abrami.

Bertolaso: esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato

“La realizzazione del CSSP rappresenta un esempio concreto e virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato – ha dichiarato Bertolaso – per migliorare l’offerta sanitaria sul territorio. La struttura risponde in modo innovativo ai bisogni di salute della popolazione, con particolare attenzione all’umanizzazione delle cure e al benessere psicologico dei cittadini”.

I servizi del centro sanitario polifunzionale

Il CSSP ospita una serie di servizi essenziali, dedicati soprattutto alle persone più fragili tra cui: Scelta e revoca del medico di base, Centro vaccinale, Consultorio familiare, Servizi per la disabilità, Cure domiciliari (c-Dom), Ambulatori di Neuropsichiatria Infantile, Centro per la cura della depressione, Centro per la formazione con sala corsi dedicata, Auditorium per eventi e iniziative.

Investimento complessivo di circa 6,5 milioni

Lo scorso 24 marzo è stato attivato l’ultimo servizio a completamento della struttura realizzata con un investimento complessivo di circa 6,5 milioni di euro. Il nuovo Centro sanitario polifunzionale di Desenzano, consegnato all’ASST del Garda lo scorso 6 giugno, è operativo dal 5 agosto.

Nel corso della cerimonia, Lidia Venturini Abrami ha ricevuto una targa a riconoscimento dell’impegno e della generosità della Fondazione.