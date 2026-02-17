Costituito il Cluster Tecnologico Lombardo per la cosmesi

La Giunta regionale ha preso atto della costituzione del nuovo ‘Cluster Tecnologico Lombardo del Made in Italy – Sistema Cosmetico’ compiendo il passaggio propedeutico al successivo iter amministrativo di riconoscimento da parte della Direzione generale Università, Ricerca e Innovazione.

Con questo atto si avvia formalmente il percorso che porterà alla nascita del decimo Cluster Tecnologico Regionale, dedicato a un settore d’eccellenza della manifattura lombarda.

Il Cluster Tecnologico Lombardo della Cosmesi

Il soggetto proponente REI Reindustria Innovazione – socio fondatore insieme a Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi Milano-Bicocca, Ancorotti Cosmetics spa, Regi srl e Lumson spa – garantirà il coordinamento del Cluster quale strumento condiviso di ricerca, innovazione, valorizzazione delle competenze e trasferimento tecnologico al servizio del sistema produttivo regionale.

La gestione del Cluster è affidata a un Consiglio Direttivo che aggrega rappresentanti del mondo industriale, accademico e dell’innovazione. Il partenariato include inoltre l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita ‘Giulio Natta’, enti locali e camerali.

Fermi: Cluster supporto a politiche regionali

“Operativamente il Cluster, come gli altri nove CTL già riconosciuti – dice Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione, che ha seguito l’iter sin dai primordi – nasce come strumento a supporto delle politiche regionali per facilitare il trasferimento tecnologico tra ricerca e PMI, rafforzare la proiezione internazionale della filiera attraverso reti e iniziative europee già attive, e promuovere un modello di sviluppo inclusivo, grazie all’adesione continua di nuovi soggetti”.

Asset strategico per economia

“Il sistema cosmetico lombardo – aggiunge – esteso prevalentemente tra Crema, Lodi, Milano e Monza, rappresenta un asset strategico per l’economia e per l’autonomia industriale nazionale. È riconosciuto a livello internazionale come hub di eccellenza perla produzione cosmetica di alta gamma, caratterizzato da una forte integrazione tra capacità produttiva, ricerca avanzata e attenzione alla sostenibilità. Il nuovo Cluster diventerà un ambasciatore del Made in Italy nel mondo, favorendo la condivisione di conoscenze, l’accesso a risorse specializzate e la creazione di sinergie tra tutti gli attori del settore. Centrale sarà anche il collegamento con scuole, ITS Academy e percorsi universitari”.

Il riconoscimento

Il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Lombardi (CTL) deriva dall’evoluzione del quadro strategico regionale, che identifica nei cluster le aggregazioni più efficaci tra imprese, università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti, compresi quelli finanziari, per promuovere ricerca, sviluppo tecnologico e competitività dell’ecosistema dell’innovazione lombardo.

Bando pert Cluster fino al 5 marzo 2026

Fino al 5 marzo 2026 è aperto il bando, rivolto a tutti i Cluster lombardi, con il quale Regione Lombardia avvia un percorso di consolidamento e valorizzazione degli ecosistemi dell’innovazione con l’obiettivo di promuovere, favorire e al contempo rafforzare il dialogo tra mondo della ricerca e dell’industria, lo sviluppo del trasferimento tecnologico, il consolidamento dell’internazionalizzazione e la partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali.

La rete regionale conta già nove Cluster riconosciuti, ciascuno attivo su un ambito tecnologico strategico per la competitività e il tessuto industriale lombardo. I CTL offrono servizi, mappano competenze, partecipano a reti e progetti europei e facilitano collaborazioni e sinergie tra attori diversi.

I Cluster già operativi

I Cluster attualmente operativi sono: