Il presidente Attilio Fontana e la Giunta regionale hanno deciso di conferire il ‘Premio Rosa Camuna 2026’ al Team dei professionisti della Lombardia intervenuti a seguito della tragedia di Crans-Montana.

Crans-Montana, il ‘Premio Rosa Camuna 2026’ anticipa al 19 febbraio

La consegna della più alta onorificenza della Regione è in calendario per giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 14, a Milano, nella Media Lounge di piazza Città di Lombardia.

Fontana: altri riconoscimenti il 29 maggio

“Un’iniziativa – spiega Attilio Fontana – che anticipa eccezionalmente la tradizionale cerimonia del 29 maggio, in occasione della ‘Festa della Lombardia’, e che fa seguito alle notizie, comunicate recentemente, del trasferimento dalla terapia intensiva ai reparti specializzati, di tutti i feriti rimasti coinvolti nella tragedia di Crans-Montana”.

Grazie a donne e uomini speciali

“Un riconoscimento e un ringraziamento formale – conclude il presidente Fontana – alle donne e agli uomini che hanno raggiunto un risultato tanto difficile quanto importantissimo”.