Crans-Montana, Premio Rosa Camuna 2026 a professionisti intervenuti

Ospedale Niguarda di Milano, uno dei luoghi più operativi dei Team della Lombardia che sono intervenuti per la tragedia di Crans-Montana e per il cui lavoro è stato assegnato il 'Premio Rosa Camuna 2026', massimo riconoscimento della Regione

Fontana: per questi professionisti anticipiamo giovedì 19 febbraio cerimonia di maggio 

Il presidente Attilio Fontana e la Giunta regionale hanno deciso di conferire il ‘Premio Rosa Camuna 2026’ al Team dei professionisti della Lombardia intervenuti a seguito della tragedia di Crans-Montana.

Crans-Montana, il ‘Premio Rosa Camuna 2026’ anticipa al 19 febbraio

La consegna della più alta onorificenza della Regione è in calendario per giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 14, a Milano, nella Media Lounge di piazza Città di Lombardia.

Fontana: altri riconoscimenti il 29 maggio

Il presidente Fontana e l'assessore Bertolaso a Niguarda, uno dei fronti più caldi dove hanno operato i team di soccorso per i feriti della tragedia di Crans-Montana cui viene assegnato il 'Premio Rosa Camuna 2026'“Un’iniziativa – spiega Attilio Fontana – che anticipa eccezionalmente la tradizionale cerimonia del 29 maggio, in occasione della ‘Festa della Lombardia’, e che fa seguito alle notizie, comunicate recentemente, del trasferimento dalla terapia intensiva ai reparti specializzati, di tutti i feriti rimasti coinvolti nella tragedia di Crans-Montana”.

Grazie a donne e uomini speciali

“Un riconoscimento e un ringraziamento formale – conclude il presidente Fontana – alle donne e agli uomini che hanno raggiunto un risultato tanto difficile quanto importantissimo”.

