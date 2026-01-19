Logo Regione Lombardia

LNews-RICERCA. ‘CLUSTER TECNOLOGICI PER L’INNOVAZIONE’, AL VIA DA DOMANI BANDO DA 1 MILIONE DI EURO-EDIZIONE 2025

ASSESSORE FERMI: LAVORIAMO PER FAVORIRE UN SISTEMA INTEGRATO, CAPACE DI GUIDARE TRANSIZIONE INDUSTRIALE

CANDIDATURE FINO AL 5 MARZO 2026

(LNews – Milano, 19 gen) A partire dalle 10 di domani, martedì 20 gennaio 2026, sarà possibile presentare la candidatura per il nuovo bando di Regione Lombardia ‘Cluster Tecnologici per l’Innovazione – Edizione 2025’. L’iniziativa, che può contare su una dotazione finanziaria complessiva di 1 milione di euro, intende avviare un nuovo percorso di consolidamento e valorizzazione degli ecosistemi della ricerca e dell’innovazione, con l’obiettivo di potenziarne la competitività a livello regionale, nazionale e internazionale e favorire la sostenibilità economica, ambientale e sociale del sistema lombardo.

Destinatari del bando sono i Cluster Tecnologici Lombardi (CTL) riconosciuti da Regione Lombardia, soggetti chiave nell’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021–2027.

I Cluster, aggregazioni che riuniscono università, centri di ricerca, imprese e altri attori pubblici e privati, sono chiamati a predisporre Piani di attività pluriennali finalizzati a:

· rafforzare le connessioni tra i principali attori dell’innovazione;
· promuovere collaborazioni tra ricerca e sistema produttivo;
· incrementare la visibilità delle eccellenze lombarde;
· favorire lo sviluppo tecnologico, anche su scala internazionale;
· consolidare la capacità del sistema regionale di affrontare trasformazioni e sfide globali.

Il contributo regionale prevede una quota fissa di 30.000 euro per la predisposizione della proposta e del piano di attività e una quota variabile fino all’85% dei costi ammissibili per la sua realizzazione.

Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) dal 20 gennaio 2026 alle 10 fino al 5 marzo 2026 alle ore 16, salvo esaurimento delle risorse.

“Con questo nuovo bando – sottolinea l’assessore Fermi – Regione Lombardia conferma la centralità della ricerca e dell’innovazione come motori della crescita e della competitività del nostro territorio. I Cluster tecnologici rappresentano un patrimonio straordinario di competenze e relazioni: sostenerli significa investire nella capacità delle nostre università, dei nostri centri di ricerca e delle nostre imprese di collaborare, sviluppare tecnologie avanzate e attrarre opportunità anche a livello internazionale. Lavoriamo per un sistema sempre più integrato, resiliente e capace di guidare la trasformazione industriale verso la sostenibilità e la digitalizzazione”. (LNews)

