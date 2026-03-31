“Bossi è stato, anzitutto, un uomo capace di visione, di anticipare i tempi e intuire prima di altri, comprendendone a fondo le ragioni, un territorio che reclamava una voce politica e istituzionale troppo spesso non rappresentata: il Nord”. Queste le parole con cui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto nell’aula del Consiglio regionale alla commemorazione di Umberto Bossi, il fondatore della Lega scomparso lo scorso 19 marzo.

Il governatore Fontana ha sottolineato come Bossi abbia rappresentato “un valore per la storia politica della Lombardia e del Paese”, a partire dall’intuizione alla base della nascita della Lega Lombarda prima e della Lega Nord poi: “il significato profondo è stato quello di dare voce a un sentimento autentico di appartenenza territoriale e a una domanda di rappresentanza che, in quegli anni, trovava scarso ascolto. Comunità intere avvertivano una distanza crescente rispetto all’immagine pubblica del Paese, percepita come lontana non solo sul piano politico e amministrativo, ma anche su quello culturale e sociale”.

Pioniere dei temi di autonomia, federalismo e responsabilità amministrativa

Fontana ha ricordato come “in un tempo in cui determinati temi erano ai margini del dibattito pubblico, Bossi ebbe la forza di imporre sulla scena politica nazionale la necessità di ripensare il rapporto tra Stato e territori. Parlò di autonomia, di federalismo, di responsabilità amministrativa quando queste parole non erano patrimonio condiviso nel panorama politico italiano. Oggi, quelle stesse questioni sono al centro dell’agenda politica nazionale e impegnano concretamente il Governo: questo è, indubbiamente, uno dei segni più evidenti della profondità della sua eredità politica”.

Spazio poi a un ricordo personale: “Per me e credo per molti di noi – ha detto Fontana – il rapporto con Umberto Bossi non è stato soltanto politico, ma anche personale. È stato un punto di riferimento, una guida, in alcuni momenti anche un esempio di determinazione e coerenza. Nella sua figura si sono intrecciati il carisma del leader e la concretezza di chi conosceva profondamente i territori e le persone che li abitano. Nel corso della sua lunga esperienza pubblica, l’Umberto non si è mai curato di piacere a tutti. Ma è proprio nella complessità delle grandi figure politiche che si misura il loro impatto reale: Bossi ha inciso, ha lasciato un segno, ha aperto una strada che altri hanno percorso e continuano a percorrere”.

Un’intuizione che ha cambiato il modo di pensare le istituzioni

“Nel ricordarlo – ha proseguito il governatore – non celebriamo soltanto un protagonista della vita politica italiana, ma riconosciamo il valore di un’intuizione che ha cambiato il modo di pensare le istituzioni. L’autonomia differenziata, il rafforzamento delle competenze regionali, il principio di responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche: sono tutti temi che trovano in quella stagione politica le loro radici più profonde”.

“A nome di tutta la Giunta – ha concluso Fontana – desidero esprimere un ricordo sincero e commosso. A chi ha condiviso con lui un percorso politico e umano, e alla sua famiglia, va il mio pensiero sincero. Onorare la memoria di Umberto Bossi significa, oggi, anche assumersi la responsabilità di proseguire un confronto serio e concreto sui temi che ha posto al centro del dibattito. Con la consapevolezza che le intuizioni, per diventare davvero patrimonio comune, debbano tradursi in scelte responsabili e in risultati concreti per i cittadini”.