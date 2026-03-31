LNews-ZINGONIA/BG, ASSESSORE FRANCO: SBLOCCHIAMO L’ITER PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SOCIALE DELL’AREA

APPROVATO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA

(LNews – Milano, 31 mar) Cambio di passo per l’iter che porterà alla rigenerazione urbana e sociale di Zingonia (BG). La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, ha approvato un nuovo atto integrativo all’Accordo di programma tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Aler Bergamo Lecco Sondrio e i Comuni di Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, Verdellino, Verdello, con cui si consente la divisione in due lotti distinti dell’area del Comune di Ciserano, in modo da agevolare le operazioni di vendita e dunque il conseguente avvio degli interventi di riqualificazione.

“La possibilità di ‘spacchettare’ l’area – evidenzia l’assessore Franco – è fondamentale per attuare il progetto di rinascita fortemente voluto da Regione Lombardia insieme al territorio. Dal punto di vista politico-istituzionale, da tempo sostenevo come questa fosse la soluzione da intraprendere per sbloccare l’empasse, incontrando però diverse resistenze da parte degli Enti locali. Ora, finalmente, tutti sono concordi sulla necessità di rivedere l’Accordo di programma per dare impulso alla concretizzazione del masterplan”.

“Diamo un’accelerata all’iter – prosegue Franco – con pragmatismo e buonsenso. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei residenti e restituire piena dignità a un territorio simbolo di trasformazione. Regione Lombardia ha messo in campo risorse importanti e strategie che vedono al centro l’housing sociale, l’attenzione alle famiglie, la sicurezza, la vivibilità. Interveniamo non solo sugli edifici, ma anche sul tessuto sociale. La strada intrapresa è quella giusta”.

L’Atto Integrativo prevede la modifica del Piano Attuativo da parte del Comune di Ciserano per favorire la rapida valorizzazione dell’area attraverso le seguenti iniziative:

– la divisione dell’area in 2 lotti distinti;

– l’ampliamento delle possibili funzioni, fatta eccezione per quella residenziale;

– risorse di circa un milione per progetti di valorizzazione delle aree tra cui la sicurezza urbana. (LNews)

doz