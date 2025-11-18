Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Presidenza
Autonomia, Fontana ricorda Roberto Maroni: ghe sem propi

In foto il documento delle pre-intese per l’autonomia firmato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, insieme al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, prima della conferenza stampa a Palazzo Lombardia

L'omaggio del governatore ricordando il referendum del 22 ottobre 2017

“Ghe sem propi, ci siamo proprio, anche sul tema dell’Autonomia“. Ha esordito così, a Palazzo Lombardia, in occasione della firma della pre-intesa sulle prime materie concernenti l’Autonomia differenziata, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricordando il suo predecessore, Roberto Maroni, come “artefice di un percorso che ora acquisisce concretezza”.

Un lungo applauso e il ricordo del referendum del 2017

Una citazione, quella del governatore Attilio Fontana, accompagnata da un lungo applauso delle persone presenti nella sala Stampa di Palazzo Lombardia. “Fu lui – ha aggiunto Attilio Fontana – ad avere la grande intuizione e il coraggio di promuovere il referendum del 22 ottobre 2017, grazie al quale diventò chiara e forte la volontà popolare dei lombardi, di cui tutti i Governi che si sono succeduti hanno dovuto tenere conto”.
