Per le Comunità Montane nuovo contributo dalla Lombardia

Un ulteriore contributo da 531.487,44 euro da Regione Lombardia alle Comunità Montane per l’incentivazione all’esercizio delle funzioni comunali in forma associata. Lo ha approvato la Giunta su proposta dell’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

Per le Comunità Montane nuovo contributo da Regione Lombardia

“Alle Comunità Montane – ha detto l’assessore Sertori – attribuiamo così risorse straordinarie a integrazione del contributo di funzionamento per l’anno 2026. Questo specifico stanziamento è volto a premiare e incentivare il ruolo sempre più centrale delle Comunità Montane nell’ambito dell’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali”.

“Si tratta di un’operatività che – ha sottolineato l’assessore – è divenuta nel tempo il modello associativo principale della Lombardia per tenuta e stabilità nella gestione”.

La delibera indica criteri riparto

La delibera, oltre a definire l’importo dello stanziamento complessivo una tantum, indica anche i criteri di riparto tra le diverse Comunità Montane regionali. L’assegnazione delle cifre alle singole Comunità sarà quindi effettuato con gli stessi criteri previsti per l’erogazione del Contributo Statale Regionalizzato alle Gestioni Associate (CO.STA.R.G.A.) per l’anno 2026.

Sertori: Comunità Montane una realtà importante

“Per Regione Lombardia – ha concluso l’assessore Sertori – le Comunità Montane rappresentano un’importante realtà del territorio e i servizi che possono erogare rappresentano sicuramente un valore aggiunto per i cittadini. Proprio per questo motivo, sostenerle economicamente, e incentivarle così, nell’esercizio delle funzioni in forma associata è un segnale concreto che conferma la presenza, al fianco delle Comunità Montane, di cui sottolineo l’importanza, di Regione Lombardia”.