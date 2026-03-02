Logo Regione Lombardia

Dalla Lombardia 25,5 milioni per sostenere agricoltura di montagna

Aperto da Regione Lombardia il bando SRB01 per l'agricoltura di montagna

Beduschi: aperto il bando SRB01 per le aree con svantaggi naturali Le domande devpono essere presentate entro il 15 maggio 2026

Regione Lombardia ha aperto il bando 2026 dell’intervento SRB01 ‘Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna’, previsto dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della PAC 2023-2027. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 25,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 18 milioni previsti nel 2025. E sarà quindi possibile effettuare domanda entro il 15 maggio. Lo comunica l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Obiettivi del bando SRB01 Lombardia per l’agricoltura di montagna

L'assessore Alessandro Beduschi“L’obiettivo – dichiara l’assessore Beduschi – è infatti quello di garantire il mantenimento dell’attività agricola e zootecnica nelle aree montane. Lo facciamo riconoscendo un’indennità annuale per ettaro a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che le imprese affrontano operando in territori caratterizzati da svantaggi naturali e difficoltà a svolgere questo lavoro rispetto alle aree di pianura”.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda gli agricoltori in attività che operano nei Comuni montani individuati dal Complemento Sviluppo Rurale della Lombardia 2023-2027. Il sostegno riguarda le superfici agricole utilizzate in sistemi zootecnici estensivi, foraggere, seminativi, viticoltura e frutticoltura specializzata. Il premio è riconosciuto per ettaro. Con importi differenziati in base alla tipologia colturale, all’altitudine, alla pendenza e alla dimensione aziendale. Sono previste specifiche condizioni per pascoli, prati permanenti e avvicendati, vigneti (terrazzati e non), frutteti, oliveti e castagneti.

Beduschi: ribadiamo che la montagna non si abbandona

“Con questo intervento – prosegue Beduschi – Regione Lombardia conferma quindi una scelta chiara: la montagna non si abbandona. Sostenere chi continua a coltivare e allevare in territori difficili significa difendere il presidio ambientale, la biodiversità e la sicurezza idrogeologica, ma anche garantire reddito e prospettiva alle imprese agricole che tengono vivi questi territori“.

Tutela dell’economia e delle comunità alpine e prealpine

“Difendere l’agricoltura di montagna – conclude Beduschi – significa investire non solo nella qualità della produzione agroalimentare, ma anche nella tenuta economica delle comunità alpine e prealpine. È una misura strutturale che sostiene concretamente chi sceglie di restare e lavorare in quota”.

