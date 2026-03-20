Broni, condivisa candidatura per Conferenza Nazionale Amianto

La prossima edizione della Conferenza Nazionale Amianto si potrebbe tenere a Broni (Pavia). Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso formalmente la propria piena condivisione circa la candidatura del comune pavese, rispondendo positivamente alle interlocuzioni promosse da Regione Lombardia.

Verso Conferenza Nazionale Amianto a Broni

L’ufficialità è giunta con una lettera firmata dal ministro Gilberto Pichetto Fratin e dal viceministro Vannia Gava, indirizzata al presidente Attilio Fontana, nella quale si comunica di aver ‘espresso la condivisione’ anche al vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

Maione: una ferita del passato diventa modello di rigenerazione ambientale

“La condivisione espressa dal Ministero per la sede di Broni a ospitare la Conferenza Nazionale Amianto – ha commentato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – è un traguardo che premia la determinazione di Regione Lombardia. Si tratta del riconoscimento di un lungo lavoro volto a trasformare una ferita del passato in un modello di rigenerazione ambientale. Portare questo evento nel cuore del Pavese significa infatti rimettere al centro la salute dei cittadini e la bonifica del territorio”.

“È un’occasione di rilancio – ha concluso l’assessore – che conferma dunque la capacità della Lombardia di guidare, con concretezza e visione, la transizione verso un futuro più sicuro“.