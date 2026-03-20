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Broni, condivisa candidatura per Conferenza Nazionale Amianto

Il Ministero ha espresso la propria condivisione circa la candidatura di Broni (PV) per la prossima Conferenza Nazionale Amianto. Nella foto la rimozione di un pannello di amianto

Maione: trasformiamo ferita del passato in modello di rigenerazione ambientale

La prossima edizione della Conferenza Nazionale Amianto si potrebbe tenere a Broni (Pavia). Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso formalmente la propria piena condivisione circa la candidatura del comune pavese, rispondendo positivamente alle interlocuzioni promosse da Regione Lombardia.

Verso Conferenza Nazionale Amianto a Broni

L’ufficialità è giunta con una lettera firmata dal ministro Gilberto Pichetto Fratin e dal viceministro Vannia Gava, indirizzata al presidente Attilio Fontana, nella quale si comunica di aver ‘espresso la condivisione’ anche al vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

Maione: una ferita del passato diventa modello di rigenerazione ambientale

L'assessore Giorgio Maione“La condivisione espressa dal Ministero per la sede di Broni a ospitare la Conferenza Nazionale Amianto – ha commentato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – è un traguardo che premia la determinazione di Regione Lombardia. Si tratta del riconoscimento di un lungo lavoro volto a trasformare una ferita del passato in un modello di rigenerazione ambientale. Portare questo evento nel cuore del Pavese significa infatti rimettere al centro la salute dei cittadini e la bonifica del territorio”.

“È un’occasione di rilancio – ha concluso l’assessore – che conferma dunque la capacità della Lombardia di guidare, con concretezza e visione, la transizione verso un futuro più sicuro“.

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