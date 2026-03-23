LNews-RIMOZIONE AMIANTO NEGLI EDIFICI ALER, ASSESSORE FRANCO: 4,5 MILIONI DI EURO PER COMPLETARE INTERVENTI

(LNews – Milano, 23 mar) Uno stanziamento di 4,5 milioni di euro per completare gli interventi di rimozione dell’amianto negli edifici Aler secondo il fabbisogno dichiarato dalle stesse aziende, in particolare Aler Milano (3.802.380 euro) e Aler Brescia-Cremona-Mantova (697.620 euro). Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, di concerto con l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

ASSESSORE FRANCO: ULTERIRI E RILEVANTI RISORSE – “Mettiamo in campo ulteriori e rilevanti risorse – sottolinea l’assessore Franco – affinchè le Aler proseguano nelle azioni di bonifica e smaltimento dell’amianto, in base alle necessità segnalate dai diversi territori. Regione ascolta le richieste di fabbisogno e interviene con fondi e provvedimenti concreti. Lo stanziamento rientra nell’attuazione del programma triennale finalizzato al risanamento ambientale degli edifici di edilizia residenziale pubblica”.

ASSESSORE MAIONE: FORTE IMPEGNO REGIONE SU BONIFICA – “I fondi deliberati – evidenzia l’assessore Maione – segnalano una volta di più il forte impegno di Regione sul tema della bonifica dell’amianto, e dunque sul tema della tutela della salute dei cittadini, fornendo supporto ai soggetti deputati a intervenire, in questo caso le Aler. L’iniziativa si aggiunge agli sforzi attuati per la rimozione del materiale pericoloso dagli edifici pubblici degli enti locali”.