Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Simona Ambruosi
  • Ottimizzato per il web da: Simona Ambruosi

LNews-RIMOZIONE AMIANTO NEGLI EDIFICI ALER, ASSESSORE FRANCO: 4,5 MILIONI DI EURO PER COMPLETARE INTERVENTI

(LNews – Milano, 23 mar) Uno stanziamento di 4,5 milioni di euro per completare gli interventi di rimozione dell’amianto negli edifici Aler secondo il fabbisogno dichiarato dalle stesse aziende, in particolare Aler Milano (3.802.380 euro) e Aler Brescia-Cremona-Mantova (697.620 euro). Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, di concerto con l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

ASSESSORE FRANCO: ULTERIRI E RILEVANTI RISORSE – “Mettiamo in campo ulteriori e rilevanti risorse – sottolinea l’assessore Franco – affinchè le Aler proseguano nelle azioni di bonifica e smaltimento dell’amianto, in base alle necessità segnalate dai diversi territori. Regione ascolta le richieste di fabbisogno e interviene con fondi e provvedimenti concreti. Lo stanziamento rientra nell’attuazione del programma triennale finalizzato al risanamento ambientale degli edifici di edilizia residenziale pubblica”.

ASSESSORE MAIONE: FORTE IMPEGNO REGIONE SU BONIFICA – “I fondi deliberati – evidenzia l’assessore Maione – segnalano una volta di più il forte impegno di Regione sul tema della bonifica dell’amianto, e dunque sul tema della tutela della salute dei cittadini, fornendo supporto ai soggetti deputati a intervenire, in questo caso le Aler. L’iniziativa si aggiunge agli sforzi attuati per la rimozione del materiale pericoloso dagli edifici pubblici degli enti locali”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima