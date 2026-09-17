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Pio Albergo Trivulzio, Giunta nomina Giancarlo Cordani commissario

Milano, ingresso del Pio Albergo Trivulzio Foto utilizzata per delibera Giunta commissario Giancarlo Cordani

Incarico finalizzato a garantire la continuità nell’erogazione dei servizi sociosanitari

La Giunta della Regione Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana, ha nominato, Giancarlo Cordani nuovo Commissario del Pio Albergo Trivulzio (Pat). L’incarico, con decorrenza da domani, venerdì 18 settembre, è finalizzato a garantire la piena continuità nell’erogazione dei servizi sociosanitari della struttura e la tutela degli ospiti e degli utenti più fragili.

Cordani nominato commissario del Pio Albergo Trivulzio

Il mandato commissariale cesserà automaticamente con il perfezionamento delle nomine e l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Le funzioni del Commissario saranno limitate alla gestione ordinaria e all’adozione degli eventuali atti urgenti e indifferibili.

Garantire regolare prosecuzione delle attività

La nomina si è resa necessaria per assicurare la continuità gestionale del Pat, evitando una fase di vacanza degli organi e garantendo la regolare prosecuzione delle attività e dei servizi rivolti alle persone assistite.

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