La Giunta della Regione Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana, ha nominato, Giancarlo Cordani nuovo Commissario del Pio Albergo Trivulzio (Pat). L’incarico, con decorrenza da domani, venerdì 18 settembre, è finalizzato a garantire la piena continuità nell’erogazione dei servizi sociosanitari della struttura e la tutela degli ospiti e degli utenti più fragili.

Cordani nominato commissario del Pio Albergo Trivulzio

Il mandato commissariale cesserà automaticamente con il perfezionamento delle nomine e l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Le funzioni del Commissario saranno limitate alla gestione ordinaria e all’adozione degli eventuali atti urgenti e indifferibili.

Garantire regolare prosecuzione delle attività

La nomina si è resa necessaria per assicurare la continuità gestionale del Pat, evitando una fase di vacanza degli organi e garantendo la regolare prosecuzione delle attività e dei servizi rivolti alle persone assistite.