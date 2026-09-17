Aler Milano. Franco: altri 745.000 euro per manutenzione e sicurezza

“Gli sforzi di Regione sul fronte delle politiche abitative proseguono a tutto campo, sono costanti e puntano a migliorare la qualità dell’abitare nel suo complesso, dispiegando fondi e progettualità. In questi anni abbiamo dedicato oltre 6 milioni di euro solo per la cura della sicurezza. Quando ci sono occupazioni viene sospesa la legalità, chi occupa toglie ad altri la possibilità di vivere tranquillamente. Un grazie in tal senso va alle forze dell’ordine e alla Prefettura: non abbiamo mai fatto altro che lavorare per una collettività che rispetta le norme. Vogliamo implementare ancora di più la vigilanza armata in alcuni quartieri riattivando un modello utile in aree dove si è incancrenito il rispetto delle regole. Andiamo avanti con determinazione, lavorando per chi in Lombardia lavora e ha bisogno della casa”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, commentando gli ultimi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale per l’edilizia residenziale pubblica.

Nuove risorse sono previste, infatti, per gli interventi di manutenzione ordinaria negli edifici Aler a Milano e un potenziamento del piano anti-abusivi nei quartieri più a rischio del capoluogo.

Manutenzione stabili

Si tratta di 345.000 euro da investire entro la fine dell’anno per le necessità di manutenzione ordinaria più urgenti, il presidio dei quartieri e la sicurezza degli stabili. I fondi danno concretezza a un emendamento condiviso tra maggioranza e minoranza approvato lo scorso mese dal Consiglio regionale in sede di assestamento di bilancio.

La delibera stabilisce che il piano operativo presentato da Aler Milano, dove vengono esplicitate le priorità di utilizzo e le effettive azioni da realizzare, dovrà essere avviato e completato entro il 2026.

“Garantire interventi manutentivi puntuali è fondamentale – sottolinea l’assessore Franco – per la qualità della vita dei cittadini che vivono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questa integrazione di risorse testimonia una volta di più l’impegno tangibile di Regione: in questo senso ringrazio il Consiglio per la sensibilità dimostrata. Il tema della manutenzione ordinaria è centrale nella ‘Missione Lombardia’, ovvero il piano di rilancio delle politiche abitative regionali. Oltre ad assicurare fondi ad Aler, abbiamo voluto potenziare in questi anni il cosiddetto servizio di ‘Pronto intervento’, strategico rispetto al rapporto di fiducia con gli inquilini e utile per dare un segnale ai vandali e a chi non rispetta il bene pubblico”.

Vigilanza nei quartieri

All’intervento per la manutenzione si aggiunge uno stanziamento di 400.000 euro, approvato il 7 settembre dalla Giunta regionale, sempre a favore di Aler Milano, per potenziare la vigilanza armata nei quartieri maggiormente a rischio. Saranno attivati nuovi presìdi fissi o di pattugliamento veicolare in via Faà di Bruno 5 (quartiere Molise) e in via Saponaro (quartiere Gratosoglio). Si aggiungono a quelli già in essere in via Zamagna 4 (quartiere San Siro), in piazzale Cuoco 7 (quartiere Molise) e nei quartieri Gratosoglio e Mazzini/Corvetto.