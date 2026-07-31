Caso Ikaros, assicurato il ripristino della normale attività formativa

Inizio regolare del prossimo anno formativo assicurato per gli oltre 1.300 studenti che frequentavano i corsi che facevano capo alla Fondazione Ikaros, con centri di formazione a Calcio e Grumello del Monte (BG) e a Trezzano e a Buccinasco, nell’hinterland sud-ovest milanese.

Delle quattro sedi che facevano capo alla Fondazione, Regione Lombardia ha revocato l’accreditamento per l’erogazione dei percorsi professionali in diritto dovere d’istruzione con un decreto della Direzione generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia assunto il 9 luglio scorso per Ikaros.

È stato poi pubblicato il 10 luglio un Avviso per la raccolta di manifestazione di interessi per individuare Enti, tra i 110 operanti ed accreditati in Lombardia, che potessero fornire i percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), da svolgersi prioritariamente nei comuni dove era presente la Fondazione. In particolare, la scadenza di questa ‘call’ era stata fissata il 27 luglio.

In pochissimi giorni, quindi, si sono attivati diversi Enti lombardi, anche in rete tra loro, per garantire continuità didattica agli studenti che frequentavano i corsi gestiti dalla Fondazione. Tutti gli Enti si sono anche dichiarati disponibili a valutare il reinserimento del personale già inquadrato dalle Fondazioni revocate.

“Siamo davvero soddisfatti per questa tempestiva risposta da parte degli Enti lombardi accreditati – ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – che si sono attivati immediatamente e diffusamente per offrire agli studenti valide alternative alla situazione da cui provenivano, rassicurando così le loro famiglie che stavano vivendo con comprensibile preoccupazione queste fasi delicate. Garantiamo la continuità in tutti i corsi e i percorsi delle aree tecniche e formative. Abbiamo lavorato per tutelare anche i docenti che si sono impegnati con alto spirito di servizio in un periodo in cui gravavano molte incertezze sul loro futuro e sulle loro stesse retribuzioni”.

“Avevamo promesso che in breve tempo avremmo risolto il problema – ha continuato Tironi – e ci siamo riusciti, anche grazie al grande lavoro degli Enti e delle strutture tecniche dell’Assessorato. Uno sforzo corale e silenzioso di cui ora vediamo i frutti. Oggi inizia una fase nuova in cui gli Enti accreditati alla formazione che hanno ottenuto il subentro, potranno incontrare famiglie, studenti e insegnanti che con passione e dedizione hanno continuato a lavorare tenacemente e con altissimo senso di responsabili in questi difficili mesi”.

In particolare, il polo scolastico di Trezzano sul Naviglio sarà gestito da ASLAM (Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese) e i corsi si svolgeranno nella stessa sede. Per info si può scrivere a: aslam@aslam.it

Per Buccinasco è in campo un pool di soggetti tra cui il Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo e il centro di formazione Galdus di Milano, Fondazione Luigi Clerici (con sedi a Milano, Rho, Brugherio/MB, Mortara/PV), AFOL Metropolitana (Agenzia Metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro) di Rozzano (MI). In questo caso, gli studenti dei diversi indirizzi potranno frequentare i corsi nelle diverse sedi degli Enti accreditati.

Per informazioni: info@galdus.it

A Grumello del Monte (BG) è intervenuta una cordata di operatori bresciani e bergamaschi, composta dai seguenti Enti: Ok School Academy, Istituto Sordomuti di Bergamo, Azienda speciale Agenzia Don Tedoldi e Associazione Centro Studi Teorema. I percorsi continueranno a svolgersi a Grumello del Monte. Per info info@insiemepoloformativo.it

A Calcio i corsi si terranno nella sede attuale e saranno gestiti dall’Accademia Martesana di Gorgonzola (MI), la cui sede è territorialmente vicina a quella in precedenza amministrata da Fondazione Ikaros. Per info: sede.calcio@afmg.it

Infine, l’istruttoria per la Fondazione Et Labora, ai cui corsi erano iscritti 135 studenti di Bergamo, si concluderà nei prossimi giorni in modo da garantire, anche in questo caso, il regolare svolgimento del prossimo anno formativo.