Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Protezione civile in prima linea per assistere cittadini dal caldo

Il ruolo dei volontari di Protezione civile impegnati per assistere cittadini in questi giorni di caldo

La Russa: l'impegno dei volontari è esempio straordinario di generosità

Regione Lombardia e il sistema di volontariato di Protezione civile sono in prima linea per assistere la popolazione durante la quarta ondata di calore che sta interessando il territorio regionale. A Milano, in particolare, è attivo il Piano caldo e i volontari hanno distribuito gratuitamente bottigliette d’acqua in diverse piazze della città.

Caldo in Lombardia, il ringraziamento ai volontari di Protezione civile

In foto l’assessore La Russa: il suo commento sul ruolo dei volontari di Protezione civile impegnati per assistere cittadini in questi giorni di caldo“L’impegno dei volontari di Protezione civile in questi giorni – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – è un esempio straordinario di generosità e senso del dovere. Ringrazio tutte le donne e gli uomini che stanno dedicando il loro tempo ad assistere la popolazione, distribuendo acqua, fornendo informazioni utili su come affrontare il caldo e garantendo supporto nelle situazioni di maggiore difficoltà. In questo periodo, i volontari sono intervenuti anche per assistere la popolazione in situazioni di emergenza conseguenti ai blackout provocati dall’eccezionale richiesta di energia elettrica dovuta all’utilizzo massiccio degli impianti di condizionamento”.

“Rivolgo a tutti i cittadini – conclude La Russa – e in particolare agli anziani e alle categorie più fragili, alcuni consigli utili per proteggersi dal caldo: uscire soltanto nelle ore più fresche ed evitare l’esposizione diretta del sole, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, indossare abiti in fibre naturali o traspiranti, seguire una corretta alimentazione, mantenere ventilati e freschi gli ambienti in cui si vive e si lavora. Sono suggerimenti di buon senso, ma che possono fare la differenza”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima