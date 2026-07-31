Regione Lombardia e il sistema di volontariato di Protezione civile sono in prima linea per assistere la popolazione durante la quarta ondata di calore che sta interessando il territorio regionale. A Milano, in particolare, è attivo il Piano caldo e i volontari hanno distribuito gratuitamente bottigliette d’acqua in diverse piazze della città.

Caldo in Lombardia, il ringraziamento ai volontari di Protezione civile

“L’impegno dei volontari di Protezione civile in questi giorni – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – è un esempio straordinario di generosità e senso del dovere. Ringrazio tutte le donne e gli uomini che stanno dedicando il loro tempo ad assistere la popolazione, distribuendo acqua, fornendo informazioni utili su come affrontare il caldo e garantendo supporto nelle situazioni di maggiore difficoltà. In questo periodo, i volontari sono intervenuti anche per assistere la popolazione in situazioni di emergenza conseguenti ai blackout provocati dall’eccezionale richiesta di energia elettrica dovuta all’utilizzo massiccio degli impianti di condizionamento”.

“Rivolgo a tutti i cittadini – conclude La Russa – e in particolare agli anziani e alle categorie più fragili, alcuni consigli utili per proteggersi dal caldo: uscire soltanto nelle ore più fresche ed evitare l’esposizione diretta del sole, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, indossare abiti in fibre naturali o traspiranti, seguire una corretta alimentazione, mantenere ventilati e freschi gli ambienti in cui si vive e si lavora. Sono suggerimenti di buon senso, ma che possono fare la differenza”.