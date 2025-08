LNews-LOMBARDIA. CULTURA, ASSESSORE CARUSO: REGIONE FINANZIA 310 PROGETTI IN TUTTE LE PROVINCE CON OLTRE 5 MILIONI DI EURO

‘AVVISO UNICO 2025’ OFFRE SOSTEGNO CONCRETO A CHI PROMUOVE INIZIATIVE SUI TERRITORI

(LNews – Milano, 01 ago) Sono ben 310 i progetti finanziati in tutte le province lombarde grazie all’Avviso Unico 2025, la misura con cui Regione conferma e rafforza il proprio impegno a fianco di chi promuove la cultura nei territori, tra enti pubblici, associazioni e realtà del terzo settore. Il finanziamento complessivo è di oltre 5 milioni di euro.

“Abbiamo premiato la qualità – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso – la varietà e la capacità di dialogare con le comunità. Dietro ogni progetto c’è un presidio culturale che custodisce e rinnova l’identità lombarda: dalla musica al teatro, dalle arti visive al patrimonio immateriale. I numeri restituiscono una fotografia dinamica: ogni provincia ha presentato proposte solide, frutto di esperienze radicate nel territorio. La partecipazione è stata ampia e capillare, favorita anche dal tour di presentazione del bando che, nei mesi scorsi, ci ha permesso di incontrare dal vivo operatori e amministratori locali in tutte le dodici province lombarde”.

In provincia di Milano sono stati assegnati oltre 1,3 milioni di euro per 94 attività culturali. A Bergamo sono 39 le iniziative sostenute, per un valore complessivo di oltre 745.000 euro; a Brescia 46, per un totale di 704.000 euro. A Varese si contano 30 progetti per quasi 488.000 euro; a Como 16 proposte per 262.000 euro; a Lecco 16 interventi per circa 226.000 euro.

A Cremona sono state ammesse 14 progettualità per un importo di 245.000 euro, mentre a Monza e Brianza sono stati erogati 247.000 euro per 16 iniziative. A Mantova l’investimento supera i 238.000 euro, distribuiti su 12 proposte; a Pavia ne sono state finanziate 13, per un totale di 220.000 euro. A Sondrio l’importo assegnato è di 163.000 euro per 8 attività, mentre a Lodi il contributo ha superato i 120.000 euro per 6 interventi.

“La misura – ha aggiunto l’assessore – ha favorito una estesa diffusione sostenendo chi sperimenta nuovi linguaggi, valorizza le tradizioni locali o coinvolge giovani, scuole, famiglie e comunità, anche nei contesti più periferici”.

“Regione Lombardia – ha concluso – investe in chi ogni giorno allestisce un palco, apre una sala prove, organizza una lettura pubblica o accompagna i cittadini in una visita guidata. Con l’Avviso Unico 2025 affermiamo con chiarezza che la cultura è una presenza concreta, un presidio attivo e una risorsa per tutti”.

Di seguito i numeri dei progetti finanziati suddivisi per provincia:

– Milano: 94 progetti per complessivi 1.368.281 euro.

– Bergamo: 39 progetti per complessivi 745.322 euro.

– Brescia: 46 progetti per complessivi 704.490.

– Como: 16 progetti per complessivi 262.386 euro.

– Cremona: 14 progetti per complessivi 245.270 euro.

– Lecco: 16 progetti per complessivi 226.157 euro.

– Lodi: 6 progetti per complessivi 120.709 euro.

– Mantova: 12 progetti per complessivi 238.530 euro.

– Monza Brianza: 16 progetti per complessivi 247.482 euro.

– Pavia: 13 progetti per complessivi 220.250 euro.

– Sondrio: 8 progetti per complessivi 163.452 euro

– Varese: 30 progetti per complessivi 487.792 euro. (LNews)

