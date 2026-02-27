L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, commentando lo schianto del tram deragliato in via Vittorio Veneto a Milano.

“In attesa di comprendere come sia potuto accadere un fatto tanto grave che, purtroppo, dalle prime notizie, ha provocato il decesso di una persona e il ricovero di un ferito in codice rosso, ringrazio la macchina del soccorso dell’emergenza entrata prontamente in funzione per garantire assistenza a tutti i cittadini rimasti coinvolti nell’incidente”.

Tram deragliato a Milano, attivati i soccorsi di Areu

Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, comunica che, ad ora, sul posto sono intervenute: 3 automediche, 1 auto infermieristica, 13 ambulanze e 2 mezzi di coordinamento maxiemergenze.

Il bilancio provvisorio

Il report provvisorio dei pazienti, oltre a due decessi e un codice rosso, indica 6 pazienti in codice giallo e 32 pazienti in codice verde.

Foto Ansa in evidenza