“Da casa di nonna ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, alle prime discese in snowboard a Colere e in Val di Scalve, fino all’oro Olimpico a Pyeongchang. Avevo voglia di vincere e questo è stato il motore più grande della mia carriera”. Parte dai ricordi più ‘dolci’ del suo percorso il racconto della campionessa bergamasca Michela Moioli, protagonista della nuova puntata del podcast ‘Ascolta la Lombardia’. L’episodio è disponibile su Spotify e in video sul canale YouTube di Regione Lombardia.

Il progetto, all’interno della serie intitolata ‘Verso Milano Cortina 2026: Lombardia protagonista‘, promosso da Regione Lombardia, vuole avvicinare sempre di più i cittadini al racconto delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Al grande appuntamento mancano sei mesi dalla cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026.

Podcast ‘Ascolta la Lombardia’, il racconto di Michela Moioli

Michela Moioli, protagonista, insieme a Sofia Goggia, di un indimenticabile discorso durante la cerimonia di Losanna del 24 giugno 2019 in cui vennero assegnate le Olimpiadi invernali a Milano Cortina 2026, si racconta davanti al microfono del giornalista Giovanni Bruno, conduttore e autore delle serie del podcast dedicato ai prossimi Giochi Olimpici. “Avevamo un copione – spiega Michela Moioli – ma volevamo stupire il pubblico, io e Sofia abbiamo fatto quello show e ha portato bene. Recentemente ho rivisto il video di quel discorso e ogni volta mi vengono i brividi“.

Livigno e la Valtellina faranno da cornice alle gare di snowboard a cui parteciperà Moioli, laureatasi quest’anno Campionessa del mondo nella categoria cross. Classe 1995, di Alzano Lombardo (Bergamo), Michela Moioli vanta nel suo palmarès anche una medaglia d’oro Olimpica a Pyeongchang 2018 e 3 Coppe del Mondo di snowboard cross con 19 vittorie.

Disponibili su Spotify e YouTube altri episodi del percorso verso Milano Cortina

Nel podcast ‘Ascolta la Lombardia’, su Spotify e YouTube, sono disponibili anche altri episodi verso Milano Cortina 2026. Dall’incontro con il pluricampione olimpico Antonio Rossi ai campionissimi paralimpici Simone Barlaam e Martina Caironi. Prtagonista anche la coppia vincente del pattinaggio su ghiaccio Sara Conti e Nicolò Macii.