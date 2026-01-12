LNews-Foto/Video. CUORE DI MARMO, CONSEGNATA LA SCULTURA DONATA ALLA REGIONE LOMBARDIA DALL’AZIENDA  MERLI MARMI DI VOGHERA

FONTANA: QUEST’OPERA È SIMBOLO DELLA NOSTRA TERRA CHE NON SI FERMA E SI RINNOVA

MASSARI: È UN CUORE CHE BATTE, CHE PARLA DI LAVORO, DI IDENTITÀ E DI FUTURO

(LNews – Milano, 12 gen) Una sintesi di bellezza, identità e valore umano. È ‘Cuore di marmo’, una scultura del peso di 250 kg realizzata e donata dall’azienda ‘Merli Marmi’ di Voghera (Pavia) alla Regione Lombardia per celebrare l’iniziativa ‘Cuori Olimpici’ ovvero un viaggio alla scoperta delle peculiarità e delle eccellenze lombarde che nel corso del 2025 ha toccato tutti i capoluoghi delle province lombarde. L’evento di piazza Città di Lombardia è stata quindi la tappa finale di questo tour.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari e l’autore della scultura Paolo Merli. Presenti tra gli altri anche l’assessore regionale alla Solidarietà sociale e Disabilità Elena Lucchini e il presidente di Assolombarda Alvise Biffi.

“Cuore di Marmo – ha sottolineato il presidente Fontana – è più di una scultura, è il cuore della Lombardia che non si ferma, che si rinnova e fa della tradizione uno slancio per il futuro”.

“Ho sempre ritenuto che le Olimpiadi – ha aggiunto – non fossero solo di Milano e della Valtellina ma coinvolgano tutta la regione. Ecco perché abbiamo dato vita all’iniziativa Cuori Olimpici che ha toccato tutte le province lombarde, convinti come siamo che i Giochi olimpici invernali costituiscano una straordinaria opportunità per promuovere tutti i nostri territori, e noi stiamo lavorando per invitare le persone che assisteranno alle gare ad innamorarsi dei paesaggi, delle bellezze, dello straordinario patrimonio artistico e architettonico che la Lombardia offre, oltre ai 10 siti riconosciuti come patrimonio Unesco”. A questi si aggiungono 7 patrimoni immateriali (tra cui l’arte della liuteria di Cremona, ovvero il tradizionale saper fare nella costruzione e restauro di violini, viole, violoncelli e contrabbassi), 3 riserve della biosfera e 3 città creative (Milano, Bergamo e Como).

“Cuore di Marmo – ha chiosato l’assessore Massari – è un simbolo essenziale e potente. Un cuore, che richiama l’umanità, la

passione, la responsabilità. Il marmo, che rappresenta il tempo, la solidità, la memoria. Insieme raccontano molto bene l’identità lombarda: una terra concreta, operosa, capace di resistere, ma anche di sentire, di creare, di innovare senza perdere le proprie radici. È un’opera profondamente olimpica: incarna valori come l’impegno quotidiano, la fatica silenziosa, la ricerca dell’eccellenza, il rispetto per il tempo e per la materia, e la responsabilità verso ciò che si lascia in eredità”.

“Questo cuore di pietra – ha ribadito – batte davanti a Palazzo Lombardia. Batte mentre ci avviciniamo a un appuntamento storico. Un cuore che parla di lavoro, di identità e di futuro. Ed è con questo cuore che la Lombardia si prepara ad accogliere il mondo”.

La scultura vuole essere la sintesi perfetta tra innovazione e tradizione, il suo design ottimizza infatti l’uso del materiale riducendo al minimo lo scarto. La tecnologia di taglio ad acqua ad alta pressione consente inoltre di scolpire ogni pezzo con la massima precisione evitando sprechi e ottimizzando l’efficienza produttiva. Il vero valore aggiunto è però la sostenibilità. La lavorazione è infatti avvenuta solo quando le condizioni climatiche hanno permesso di sfruttare l’energia rinnovabile prodotta dagli impianti fotovoltaici dell’azienda. Anche per questo motivo, l’opera è stata scelta come simbolo del tour ‘Cuori Olimpici’.

“È un segno di gratitudine e di riconoscenza – ha spiegato Paolo Merli dal 1997 alla guida dell’azienda fondata nel 1899 – rivolto a tutti coloro che all’interno dell’amministrazione regionale ogni giorno lavorano per promuovere e valorizzare l’immagine della Lombardia in Italia e nel mondo”.

L’evento è stato caratterizzato anche dall’esibizione sulla pista del ghiaccio di Palazzo Lombardia delle Hot Shivers Milano, squadra italiana di pattinaggio sincronizzato su ghiaccio e dalla distribuzione di gadget personalizzati con il logo dell’iniziativa ‘Cuori olimpici’, percorso di accompagnamento alle imminenti Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

