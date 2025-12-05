Il meglio del saper fare artigiano protagonista a Palazzo Lombardia

Raccontare come il saper fare dell’artigiano, quello autentico, che nasce nei laboratori e cresce nelle mani degli artieri della Lombardia, si trasforma in un linguaggio contemporaneo capace di competere nella scena internazionale della moda e del design. Questo è il motivo conduttore dell’ evento ‘Lombardia style premium brands‘ che si è svolto al Belvedere Silvio Berlusconi di Palazzo Lombardia. A introdurre i lavori l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Debora Massari.

Obiettivo: far appassionare i giovani

“Permettetemi una nota personale: prima di ricoprire il ruolo di assessore – ha detto Massari – sono stata la figlia di due artigiani che hanno creduto in un sogno e nel saper fare. Da titolari di una bottega che allora non conosceva nessuno, lavoravano incessantemente al punto che iniziavano quando si accendeva la luce perché fuori era buio e la si spegneva quando era di nuovo buio. Quindi capisco gli artigiani, li conosco, li rispetto”.

“Oggi le nuove tecnologie – ha sottolineato – possono aiutarci molto ma su una cosa non potranno mai prevalere: sul saper fare, sulla creatività e la capacità operativa lombarda. La sfida è far appassionare i giovani, far conoscere loro l’artigianato e il nostro saper eccellere“.

“Voi, gli artigiani di Premium Brands – ha concluso – ne siete l’esempio”.

Il saper fare artigiano a Palazzo Lombardia

Le imprese del network Lombardia Style, realtà che hanno saputo trasformare maestria, creatività e ingegno in un vero racconto di stile, sono al centro di un percorso narrativo che valorizza le persone, le storie, i gesti che danno vita a prodotti riconosciuti in tutto il mondo. Un patrimonio che Regione Lombardia ha scelto di sostenere con convinzione attraverso il progetto Artigiani 4.0.

La prima edizione del bando, lanciata nel 2024 in collaborazione con Upskill 4.0, ha rappresentato un vero laboratorio di accelerazione. Un percorso che ha accompagnato un gruppo selezionato di imprese artigiane nel ripensare la propria identità attraverso tre leve chiave: narrazione, esperienza e comunità.

Dimostrazioni dal vivo

Cuore dell’evento una sfilata speciale con gli artigiani delle due edizioni del bando Artigiani 4.0. Con le loro dimostrazioni dal vivo hanno così dato forma a un racconto visivo del saper fare lombardo.

Tra loro: Bonacina 1889, storica maison del design d’interni in giunco intrecciato. Maiorino, calzolaio e custode di un sapere prezioso. Fabscarte, atelier milanese specializzato in carte da parati artistiche e tridimensionali. Noah Guitars, azienda milanese fondata nel 1996 e specializzata in chitarre e bassi elettrici con corpo in alluminio.

A intrecciare questi momenti, l’illustratore Jacopo Ascari.