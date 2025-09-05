Cuori Olimpici fa tappa a Monza, protagonista la Formula 1

Il nono appuntamento del progetto ‘Cuori Olimpici’, promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, riparte proprio nel weekend che porta Monza e l’Italia al centro della scena internazionale della Formula 1. All’inaugurazione ha partecipato l’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, che ha anche le deleghe ai Grandi eventi.

In occasione del 96° Gran Premio d’Italia, dal 4 al 7 settembre, ‘Monza FuoriGP 2025‘ anima le piazze, le vie e molti luoghi della città con spettacoli, concerti, esposizioni e appuntamenti pensati per tutte le età. Durante le quattro giornate Monza si trasforma in un palcoscenico diffuso dove sport, musica, cultura e intrattenimento si incontrano: dal motor show alle esibizioni live, dai villaggi tematici alle Notti Bianche, fino ai grandi spettacoli musicali, il programma offre un ricco carnet di esperienze ad accesso libero, pensate per residenti, tifosi e turisti.

Una spinta al turismo locale e regionale

“La nona tappa del progetto regionale Cuori Olimpici – ha spiegato Mazzali – si intreccia al crescente successo del Gran Premio di Formula 1 di Monza, evento sportivo di calibro mondiale e quest’anno banco di prova in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Da oltre 90 anni – ha ricordato l’assessore – il GP è un simbolo indissolubile della nostra Brianza, in questi giorni attraversata da un fenomeno turistico in piena espansione. Solo per gli alloggi – ha aggiunto, citando le stime del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza, secondo le quali quest’anno il GP genererà un indotto stimato in 192,6 milioni, con un incremento dell’8% rispetto al 2024 – si stimano ricavi per 63,5 milioni di euro, senza contare l’indotto di ristorazione e shopping“.

“Il nostro impegno è, quindi, sostenere e potenziare questo straordinario slancio economico e culturale, guidato dall’Autodromo, vera e propria ‘marcia in più’ ad altissima velocità, ma anche valorizzando le gemme di Monza: la maestosa Villa Reale, il suo Parco – il più grande polmone verde recintato d’Europa – e il Duomo, gioiello gotico-romanico dalle radici longobarde. Iniziamo a farlo sempre più concretamente – ha concluso Mazzali – con tutte le attività previste dalla nostra iniziativa Cuori Olimpici”.

Il palinsesto degli eventi: intrattenimento in piazza e concerti

La kermesse presenta un calendario ricco di eventi e attività in grado di accontentare grandi e piccini. Sul palco allestito in piazza Trento e Trieste si alternano musica con Radio Italia, spettacoli, talk show, proiezioni e presentazioni sportive, fino ai grandi momenti di intrattenimento con parate, show di danza, comicità. Dal maxi schermo si può assistere in diretta alle gare sul circuito dell’Autodromo. Le piazze del centro storico – Carducci, San Pietro Martire, Carrobiolo e San Paolo – ospitano motor show, esposizioni automotive, contest musicali e showcooking, offrendo un’esperienza che intreccia motori, gastronomia e musica.

Piazza Roma è il punto di riferimento per i più piccoli con il Kids Village. Le ‘Grid Night’, le Notti Bianche, trasformano via Carlo Alberto, via Vittorio Emanuele e via Italia luoghi d’incontro e festa fino a tarda ora. I Boschetti Reali sono invece la cornice dello Street Food Village e delle serate elettroniche con i migliori DJ set italiani.

Piazza Cambiaghi ospita i grandi showcase musicali e i live con DJ e artisti di fama nazionale: venerdì sale sul palco Fabio Rovazzi e sabato sera è il turno della musica dal vivo di Jake la Furia.

Visite guidate, cultura e storia

Monza FuoriGP 2025 non è solo spettacolo e motori, ma anche un’occasione per conoscere e fare conoscere il patrimonio cittadino. Accanto ai 17 percorsi di visita guidata, gli appuntamenti culturali troveranno spazio anche nel calendario degli eventi in piazza. Giovedì 4 settembre, a esempio, piazza Trento e Trieste ospita la presentazione e l’intervento della squadra AC Monza, il docufilm ‘La Memoria dei Piloti Monzesi‘, il racconto teatrale ‘Monza da Leggende‘ e la presentazione dell’ ‘Anello della Regina‘, consegnato al pilota vincitore della pole position durante le qualifiche ufficiali.

L’impegno sociale

Anche per l’edizione 2025 FuoriGP porta con sé un messaggio sociale di valore, grazie alla presenza della Fondazione Bluemers, che anima piazza Roma con laboratori e attività dedicate ai bambini per sensibilizzare sul tema dell’autismo e dell’inclusione attraverso lo sport e il gioco. A ciò si aggiungono i talk show su sport e inclusione, organizzati in Piazza Trento e Trieste con la partecipazione del CONI e delle Associazioni locali. In largo IV Novembre, invece, sono presenti nei giorni dell’evento Emergency e Avis con stand espositivi.

Oltre il FuoriGP

A completare il programma del nono appuntamento Cuori Olimpici, la città vive anche una serie di iniziative diffuse promosse o organizzate da Confcommercio Monza e Brianza in collaborazione con associazioni e quartieri. Giovedì 4 settembre in piazza Indipendenza andrà in scena L’Estate Brilla con DJ set, concerto tributo a Vasco Rossi e street food, mentre via Bergamo, via Zucchi, si animeranno con musica e degustazioni. Venerdì 5 settembre al Teatro Binario 7 sarà proiettato il docufilm ‘La Monza dei piloti monzesi‘, promosso da La Meridiana con Easy TV. Sabato 6 settembre è la volta della Sant’Albino Race Night in Piazza Pertini, con street food, spettacoli e attività per famiglie, mentre per tutto il weekend si tiene la 41ª Festa ‘Noi il Quartiere‘ tra San Carlo e San Giuseppe.

Infine, da giovedì a sabato via Bergamo ospita la ‘Red Experience by Campari‘, tra musica di sottofondo con vari DJ set, gadget e sapori. L’Estate Brilla si trova anche in largo Mazzini/Rinascente da giovedì a sabato con DJ set live/vinili live e in via Napoleone con djset live. Durante la settimana le vetrine dei negozi saranno allestite a tema. Un calendario variegato, dunque, per rendere Monza viva e accogliente in ogni angolo, moltiplicando le occasioni di incontro e festa per tutti.