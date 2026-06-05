“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, a tutti quelli impegnati nella lotta contro le mafie, che con coraggio e determinazione presidiano ogni giorno la legalità nel nostro territorio”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a seguito delle minacce della criminalità rivolte ai due esponenti della DDA.

Fontana: Solidarietà ai Pm impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata

“Le minacce rivolte a chi indaga sulla criminalità organizzata – aggiunge Fontana – sono un attacco non solo alla persona, ma alle istituzioni democratiche e a tutta la comunità lombarda. Di fronte a intimidazioni di questa gravità, lo Stato deve restare unito e non fare un passo indietro. Alla Magistratura e alle Forze dell’ordine va il nostro sostegno pieno e convinto. La Lombardia continuerà a stare dalla parte di chi combatte mafie, illegalità e ogni forma di violenza contro lo Stato“.